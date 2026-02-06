'حادثہ نہیں، قتل'۔۔ دہلی میں تعمیراتی گڑھے میں گر کر بائیکر کی موت پر راہل گاندھی کا طنز
ایک المناک واقعہ میں، ایک موٹر سائیکل سوار تعمیراتی کام کے لیے دہلی جل بورڈ کے کھودے گئے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گیا۔
Published : February 6, 2026 at 8:40 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جمعہ کو مغربی دہلی میں ایک 25 سالہ موٹر سائیکل سوار کی موت کو "قتل" قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ جنک پوری علاقے میں دہلی جل بورڈ کے ذریعہ کھودے گئے گڑھے میں اس شخص کے گرنے کے بعد "لالچ اور لاپرواہی کی وبا" نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی ہے۔
متوفی کی شناخت کیلاش پوری کے رہنے والے کمال بھیانی کے طور پر ہوئی ہے جو ایک نجی بینک کے کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، راہل گاندھی نے کہا، "ہندوستان میں لالچ اور لاپرواہی کی وبا نے آج ایک اور نوجوان کی زندگی لے لی۔ ایک بیٹا، ایک خواب، اس کے والدین کی پوری دنیا -- سب ایک ہی لمحے میں بکھر گیا۔" "یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ قاتل حکومت ہے جو احتساب سے بھاگتی ہے۔ اصل مجرم سڑک نہیں، بلکہ غیر ذمہ دار انتظامیہ ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی استعفیٰ نہیں دیتا، کوئی سزا نہیں ملتی اور کسی کا ضمیر نہیں جاگتا۔"
دیگر واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے گاندھی نے کہا، "اندور کا زہر آلود پانی، نوئیڈا کی وہ سڑک جس نے یوراج کی جان لے لی، پل گرنا، ٹرینوں سے ٹکرانا، دم گھٹنے والی آلودگی۔۔۔۔ ہیش ٹیگ ٹینا۔ کوئی احتساب نہیں ہے۔ جب تک احتساب نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک لالچ کی وبا کا شکار ہوتے رہیں گے۔" دہلی پولیس کے مطابق صبح 8 بجے کے قریب ایک خاتون نے پولیس کنٹرول روم کو فون کرکے اطلاع دی کہ ایک شخص تقریباً 15 فٹ گہرے گڑھے کے اندر پڑا ہے اور ہل نہیں رہا ہے۔
Visited the Janakpuri accident site where sewer line work was underway. The tragedy is deeply regretted and our thoughts are with the grieving family.— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) February 6, 2026
Executive Engineer , AE and JE have been suspended with immediate effect. Strict action is being taken against the responsible…
کابینی وزیر پرویش صاحب سنگھ ورما نے کہا کہ اس واقعہ کے بعد، دہلی جل بورڈ (ڈی جے بی) کے تین انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ورما نے مزید کہا کہ اس منصوبے کو انجام دینے میں ملوث کمپنی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی جے بی متاثرہ خاندان کو معاوضہ دے گا۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (مغربی) دارادے شرد بھاسکر نے کہا، "پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ دہلی جل بورڈ نے ایک گڑھا کھودا تھا، جس میں کمل بھیانی گر گئے اور بدقسمتی سے ان کی موت ہو گئی۔"
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گڑھا ڈی جے بی کی تعمیراتی سائٹ کا حصہ تھا اور اسے روکا گیا تھا۔
اہل خانہ نے بتایا کہ وہ رات بھر کمل کی تلاش کرتے رہے اور صبح 8 بجے کے قریب ان کی لاش گڑھے میں ملنے کی اطلاع ملی۔
دہلی کے شہری ترقی کے وزیر آشیش سود نے کہا کہ دہلی حکومت نے واقعہ کی جانچ کا حکم دیا ہے۔
