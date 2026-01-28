بہار میں انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، پولیس سی سی ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے مجرموں کی کر رہی ہے شناخت
چھپرا میں ایک انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس قتل کے پیچھے محرکات کی تحقیقات کر رہی ہے۔
Published : January 28, 2026 at 9:38 AM IST
سرن، چھپرا: ریاست بہار کے چھپرا میں قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مجرموں نے ایک انجینئر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ متوفی کی شناخت وکاس تیواری (32) کے طور پر کی گئی ہے جو مفصل پولیس اسٹیشن کے تحت شکتی نگر محلہ کے رہنے والے ایک ریٹائرڈ بینک منیجر کے بیٹے ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کردی ہے۔
پٹنہ سے واپس آتے ہوئے گولی ماری گئی: اہل خانہ کے مطابق وکاس تیواری نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی تھی اور وہ پٹنہ میں مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ منگل کی شام پٹنہ سے چھپرا لوٹ رہے تھے۔ وہ چپرا کورٹ سٹیشن سے شکتی نگر میں اپنے گھر جا رہے تھے جب انہیں ریلوے کالونی کے قریب مجرموں نے گولی مار دی۔
ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی موت: گولی لگنے سے وکاس تیواری موقع پر ہی گر گئے۔ جیسے ہی مقامی لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوراً پہنچ کر اسے اسپتال پہنچایا لیکن ڈاکٹر نے انجینئر کو مردہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اہل خانہ کو اطلاع دی گئی۔
متعدد تھانوں کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے: واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی رام پوکار سنگھ، ٹاؤن پولیس اسٹیشن آفیسر سنجیو کمار، اور بھگوان بازار پولیس اسٹیشن آفیسر سبھا کمار اسپتال پہنچے۔ پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور مقامی لوگوں سے معلومات اکٹھی کیں۔ مجرموں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔
"ہمیں واقعے کی اطلاع ملی ہے۔ متوفی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قصورواروں کی شناخت کر کے چھاپے مارے جائیں گے۔ تمام زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ جلد ہی کیس کو حل کر لیا جائے گا۔" - سنجیو کمار، ٹاؤن پولیس اسٹیشن آفیسر، چھپرہ
ڈکیتی کے دوران قتل کا شبہ: مقتول کے اہل خانہ کا شبہ ہے کہ اسے ڈکیتی کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں غم وغصہ کی فضاء ہے۔ ویراس تیواری دو بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس کا بڑا بھائی ملازم ہے۔ لواحقین نے پولیس سے واقعہ کی تحقیقات کرکے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔