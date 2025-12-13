لیو ان ریلیشن شپ میں قتل: باپ نے بیٹے کی گرل فرینڈ کو قتل کرکے لاش سیپٹک ٹینک میں پھینک کر کیا پلاسٹر
باپ کو پسند نہیں تھا کہ اس کا بیٹا کسی دوسری ذات کی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 2:38 PM IST
کاوردھا (چھتیس گڑھ): بیٹے کے لیو ان ریلیشن شپ سے ناراض ہو کر باپ نے ہولناک قدم اٹھایا۔ لوہارہ پولیس کے مطابق ملزم باپ نے بیٹے کی گرل فرینڈ کو قتل کردیا۔ قتل کے بعد اس نے لڑکی کی لاش اپنے گھر کے سیپٹک ٹینک میں چھپا دی۔ جب اس کے بوائے فرینڈ کو اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے تلاشی شروع کی، اور سیپٹک ٹینک کی بھی تلاشی لی گئی۔ سیپٹک ٹینک کھولنے پر اس سے شدید بدبو نکلی۔ وہ کسی طرح لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔
باپ نے بیٹے کی گرل فرینڈ کو قتل کر دیا
لوہارا تھانہ علاقہ کے بندتھولا گاؤں میں سیپٹک ٹینک میں لاش ملنے کی خبر پھیلتے ہی جائے وقوعہ پر بڑی بھیڑ جمع ہوگئی۔ سیپٹک ٹینک میں موجود ہونے کی وجہ سے لاش بہت خراب حالت میں تھی۔ لاپتہ شخص کی رپورٹ درج کرانے والے نوجوان نے لاش کی شناخت اپنی گرل فرینڈ کے طور پر کی۔ پولیس نے لاش کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا اور لاپتہ ہونے والی لڑکی کا نام کامنی نشاد بتایا۔ لڑکی راج ناندگاؤں کی رہنے والی تھی۔
قتل کے بعد لاش کو سیپٹک ٹینک میں پھینک دیا
تفتیش کے دوران پولیس نے جہل پٹیل سے کئی بار پوچھ گچھ کی۔ ہر بار، اس نے مختلف بیانات دیے، جس سے پولیس کا شکوک پیدا ہوا۔ جب پولیس مزید سخت ہوئی تو اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کا بیٹا نوجوان خاتون کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں تھا جس سے وہ ناراض تھا۔ وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ خاتون کا تعلق ایک مختلف کمیونٹی سے ہے۔ اپنے بیٹے کو اس کا تعاقب کرنے سے روکنے کے لیے، اس نے سازش رچی اور قتل کو انجام دیا۔ لوہارہ پولیس نے مقتول خاتون کے عاشق کے والد کو گرفتار کرکے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔
دونوں کی ملاقات حیدرآباد میں ہوئی
پولیس کی تفتیش سے معلوم ہوا کہ متوفی خاتون کامنی اور نوجوان بھوجرام پٹیل حیدرآباد میں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ کام کے دوران ان میں محبت پیدا ہوگئی۔ کچھ مہینوں کے بعد، وہ شادی کرنے کے ارادے سے، اپنے گاؤں، بنداٹولا، کاواردھا میں واپس آئے۔ خاتون کا تعلق مختلف ذات سے تھا، اس لیے نوجوان کے گھر والے اس شادی پر راضی ہونے سے گریزاں تھے۔ گھر والوں کو ڈر تھا کہ اس شادی سے معاشرے میں ان کی بدنامی ہو گی۔
قتل کی سازش کیسے رچی گئی
ملزم جہل پٹیل نے بتایا کہ 7 نومبر کو اس نے اپنے بیٹے کو کسی بہانے گھر سے بھیج دیا۔ جب اس کا بیٹا چلا گیا تو اس نے پہلے نوجوان خاتون کامنی کو زبردستی زہریلی دوا پلائی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ ملزم نے لاش چھپانے کے ارادے سے خاتون کی لاش گھر کے صحن میں سیپٹک ٹینک میں پھینک دی۔ لاش کو سیپٹک ٹینک میں رکھنے کے بعد اس نے ٹینک کو سیمنٹ سے پلستر کیا۔
لوہارہ پولیس نے ڈی این اے ٹیسٹ کرایا
ملزم کا بیٹا گھر واپس آیا تو اس نے خاتون کے بارے میں دریافت کیا۔ والد نے بتایا کہ عورت گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پریشان بیٹے نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تھک ہار کر بیٹے نے تھانہ لوہارا میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرادی۔ اسی دوران پولیس کو ایک مخبر سے اطلاع ملی کہ ملزم جہل پٹیل خاتون کی گمشدگی کا سبب بنا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم باپ کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ شروع کردی۔ پولیس نے سختی سے کام لیا تو ملزم ٹوٹ پڑا اور اپنے قتل کی سازش کا انکشاف کیا۔ ملزم کی اطلاع کے بعد پولیس نے لاش قبضے میں لے کر ڈی این اے ٹیسٹ کرایا۔ رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے کہ سیپٹک ٹینک سے ملنے والی لاش لاپتہ خاتون کی تھی۔