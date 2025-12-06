پلاسٹک کے بدلے مفت کھانا: بھدرشیور میونسپلٹی کی انوکھی مہم کو عوامی مقبولیت حاصل
بھدریشور میونسپلٹی نے ماحول کو صاف رکھنے سے متعلق مہم کے تحت 300 لوگوں کو مفت کھانے کے کوپن تقسیم کیے۔
Published : December 6, 2025 at 8:35 PM IST
بھدرشیور (ہوگلی، مغربی بنگال): شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جہاں میونسپلٹیاں صفائی کارکن تعینات کرتی ہیں، وہیں بھدرشیور میونسپلٹی نے اس مقصد کے لیے ایک منفرد اور متاثر کن طریقہ اختیار کیا ہے۔ میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو شہری پلاسٹک کا کچرا جمع کرکے لائیں گے، انہیں ریاست کے معروف ’’ماں کینٹین‘‘ سے مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔
بھدرشیور کے مختلف علاقوں، خصوصاً جھگی بستیوں اور جیوٹ مل کالونیوں میں پلاسٹک کا بڑتا ہوا استعمال اور بے تحاشہ کچرا شہر کے ماحول اور ڈرینج سسٹم کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ اس صورتِ حال کو مدنظر رکھتے ہوئے میونسپلٹی نے سوشل میڈیا اور عوامی مقامات پر بینرز کے ذریعے مہم شروع کی، جس کے مطابق 500 گرام پلاسٹک پر ایک فوڈ کوپن، ایک کیلو پلاسٹک پر دو کوپن، 2 کیلو پلاسٹک پر پانچ کوپن فراہم کیے جا رہے ہیں۔
ان کوپن کے ذریعے شہری پال باگان میونسپل لاج میں قائم ’’ماں کینٹین‘‘ سے مفت کھانا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف 5 روپے میں انڈہ بھات اور سویا بین کری کا معیاری کھانا دیا جاتا ہے، لیکن پلاسٹک جمع کرنے والے شہریوں کے لیے یہ کھانا بالکل مفت ہے۔ میونسپلٹی کے چیئرمین پرلَے چکرورتی کے مطابق اس اقدام کا مقصد نہ صرف شہر کو صاف رکھنا ہے بلکہ ایسے غریب افراد کی مدد کرنا بھی ہے جو 5 روپے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے مطابق پچھلے چند سالوں میں ماں کینٹین نے بے شمار بے گھر افراد، مریضوں اور مزدور طبقے کو سہولت فراہم کی ہے۔
تقریباً 300 سے زائد لوگ پہلے ہی اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مقامی باشندے اسے شہر کے ماحول اور سماجی بہبود کے لیے انقلابی قدم قرار دے رہے ہیں۔ ایک شہری بمل رائے نے بتایا کہ انہوں نے 2 کیلو پلاسٹک جمع کر کے 5 کوپن حاصل کیے۔ ’’یہ مہم نہ صرف ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دے رہی ہے بلکہ غریبوں کے لیے ایک نعمت ہے۔‘‘
اسی طرح، گولپ کرمکار نے کہا کہ وہ روزانہ ماں کینٹین سے کھانے پر انحصار کرتے ہیں۔ ‘‘اگر تھوڑی سی محنت سے پلاسٹک جمع کر کے ہم کئی دن کا مفت کھانا حاصل کر سکتے ہیں تو یہ معاشرے کے لیے ہماری جانب سے ایک چھوٹی سی خدمت ہے۔’’ اس مہم نے شہریوں میں صفائی کا احساس بیدار کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پلاسٹک سڑک یا نالی میں پھینکنے کے بجائے مخصوص جگہ پر جمع ہو۔