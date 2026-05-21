بیٹے کو مر گیا مان چکا تھا خاندان، دو سال بعد وہ زندہ لوٹا، پاکستان کی سرحد پر ملا تھا مونگیر کا دھرمیندر
بیٹا، جس کے خاندان نے اسے زندہ تلاش کرنے کی امید چھوڑ دی تھی، مونگیر پولیس، کشمیر کی وادیوں سے واپس لائی۔ پڑھیں پوری خبر۔
Published : May 21, 2026 at 10:44 AM IST
مونگیر، بہار: ریاست بہار کے مونگیر سے ایک ماں کی محبت، بھروسے اور خوشیوں سے بھرپور ایک گہری جذباتی کہانی سامنے آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا اور امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات واسودیو پور تھانہ علاقہ کے چنڈیکا مقام میں رہنے والے ایک بے بس خاندان پر اس وقت سچ ثابت ہوئی جب ان کا پیارا بیٹا جو دو سال سے لاپتہ تھا، اچانک صحیح سلامت گھر لوٹ آیا۔
پاکستانی سرحد پر ملا
جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں پاکستانی سرحد کے قریب مشکوک اور بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے ایک نوجوان کو مونگیر پولیس اور ضلع انتظامیہ کی حساسیت کے پیش نظر واپس لایا گیا۔ اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر بوڑھی ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور پورا گاؤں آنسوؤں کے درمیان خوشی سے بھر گیا۔
بیٹا اچانک غائب ہو گیا تھا
اطلاعات کے مطابق، چنڈیکا مقام کے رہنے والے دھرمیندر کمار تقریباً دو سال قبل اپنے گھر سے اچانک غائب ہو گئے تھے۔ بے بس خاندان نے اپنے پیارے بیٹے کو ہر گلی اور چوراہے میں تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ خاندان نے بتایا کہ دھرمیندر 19 اگست 2024 کو 50 روپے لے کر گھر سے نکلا اور کبھی واپس نہیں آیا۔
ماں کی جلتی ہوئی امید
وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خاندان کی امیدیں ختم ہونے لگیں۔ پریشان ماں مُنی دیوی ہر روز دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کی واپسی کی امید میں روتی رہتی۔ اس دوران مقامی پولیس کو جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں پاکستانی سرحد کے قریب انتہائی مشکوک حالات میں ایک نوجوان کے ملنے کی اطلاع ملی۔
سکیورٹی ایجنسیاں حیران
یہ انتہائی حساس سرحدی علاقہ ہے، اس لیے ملکی سکیورٹی ایجنسیوں کو فوری طور پر الرٹ کردیا گیا۔ نوجوان کو فوری طور پر حراست میں لے کر لال پورہ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اس سے انتہائی محبت اور احتیاط کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں اپنا نام دھرمیندر کمار بتایا اور اپنی شناخت بہار کے مونگیر ضلع کے رہنے والے کے طور پر بتائی۔
انتظامیہ کا انسانی چہرہ
جموں و کشمیر پولیس نے فوری طور پر مونگیر ضلع انتظامیہ کو اس حساس معاملے کے بارے میں مطلع کیا۔ اطلاع ملنے پر مونگیر کے ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ نے ماں کے درد کو سمجھتے ہوئے فوری کارروائی کی۔ نوجوان کی شناخت اور اسے بحفاظت واپس لانے کے لیے فوری طور پر تین رکنی خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔
ٹیم کشمیر کے لیے روانہ ہوئی
ریسکیو ٹیم میں اسر گنج کے ایل ای او کمار امن، واسودیو پور پولیس اسٹیشن کے ایس آئی سنیل کمار اور میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اکھلیش کمار رانا شامل تھے۔ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کی ہدایات پر ٹیم 15 مئی کو مونگیر سے برفیلے جموں و کشمیر کے لیے روانہ ہوئی۔
قانونی رکاوٹوں کے بعد راحت
کپواڑہ انتظامیہ اور مقامی پولیس کی انسانی مدد سے نوجوان کی شناخت کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ تمام ضروری قانونی طریقۂ کار اور طبی معائنے مکمل کرنے کے بعد ٹیم نوجوان کو اپنی حفاظت میں لے کر 19 مئی کی رات کو مونگیر لے آئی۔
ماں بہت روئی
بدھ کی رات جب دھرمیندر کمار کو طبی معائنے کے بعد اس کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کے آنسو چھلک پڑے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ماں مُنی دیوی نے اسے گلے لگایا اور خوب رونے لگی۔
"ہم دو سال تک بہت پریشان تھے۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ہمیں ایسا لگا جیسے میرا بیٹا زندہ نہیں ہے۔ آج مونگیر پولیس اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ، میرا بیٹا گھر واپس آیا ہے۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔" :- منی دیوی. نوجوان کی ماں
بھائی کے آنسو بھی بہہ نکلے
دھرمیندر کے بھائی اوپیندر سنگھ نے بھی دم گھٹتی ہوئی آواز میں کہا کہ گھر والوں نے ان کے بھائی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن مایوسی ہی ملی۔ "ہم نے بڑے پیمانے پر تلاش کیا۔"
"جب ساری امیدیں دم توڑ گئیں، اچانک ہمیں انتظامیہ سے اطلاع ملی کہ میرا بھائی جموں و کشمیر میں مل گیا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ انتظامیہ نے جس طرح محنت کی اور میرے بھائی کو بحفاظت واپس لایا وہ قابل تعریف ہے۔":- اوپیندر سنگھ، نوجوان کا بھائی
باپ کے گھر میں بہار
دھرمیندر کے بے بس والد اوپیندر ساہنی بھی اپنے بیٹے کی واپسی پر انتہائی جذباتی اور خوش نظر آئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے کہا کہ ہم اندر سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اب جب ہمارا بیٹا واپس آیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے تباہ حال گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ ہم ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے بے حد مشکور ہیں۔
وہ ذہنی طور پر کمزور تھا
روتے ہوئے گھر والوں نے بتایا کہ دھرمیندر ذہنی طور پر بہت کمزور تھا۔ شبہ ہے کہ اس دماغی بیماری نے اسے جموں و کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر غیر ارادی طور پر اتنا دور بھٹکنے پر مجبور کیا ہو گا۔ فی الحال اس کی حالت نارمل ہے۔ پورا خاندان اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔
گاؤں والے اسے ایک "معجزہ" کہتے ہیں
دھرمیندر کی ناقابل یقین اور محفوظ گھر واپسی نے پورے علاقے میں وسیع بحث چھیڑ دی ہے۔ گاؤں والے اسے کسی خدائی معجزے سے کم نہیں سمجھتے۔ مقامی لوگوں نے مونگیر پولیس، ضلعی انتظامیہ اور جموں و کشمیر پولیس کی حساسیت اور فوری کارروائی کے لیے دل کی گہرائیوں سے خوب تعریف کی۔