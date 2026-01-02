ممبئی کا اگلا میئر مہایوتی کا، ہندو اور مراٹھی ہوگا: وزیرِ اعلیٰ دیویندر فڈنویس
ممبئی بی جے پی صدر نے تبصرہ کیا تھاکہ ان کی پارٹی کسی بھی "خان" کو شہر کا میئر بننے کی اجازت نہیں دے گی۔
Published : January 2, 2026 at 7:53 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے وزیرِ اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے واضح کیا ہے کہ ممبئی کا اگلا میئر حکمراں اتحاد مہایوتی سے ہوگا اور وہ ہندو اور مراٹھی ہوگا۔ انہوں نے یہ بیان ممبئی کے اعلیٰ بلدیاتی عہدے پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری بیان بازی اور دعوؤں کے تناظر میں دیا۔ فڈنویس نے ایک سوال کے جواب میں کہا، “ممبئی کا میئر مہایوتی سے ہوگا۔ ممبئی کا میئر ہندو ہوگا اور مراٹھی ہوگا۔”
یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ممبئی بی جے پی کے صدر امیت ساتم نے حال ہی میں کہا تھا کہ ان کی پارٹی کسی “خان” کو ممبئی کا میئر بننے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس بیان پر شیو سینا (یو بی ٹی) اور مہاراشٹر نونرمان سینا (ایم این ایس) کی جانب سے سخت ردِعمل سامنے آیا تھا۔ ادھر ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے نے، شیو سینا (یو بی ٹی) کے سربراہ اور اپنے کزن اُدھو ٹھاکرے کے ساتھ اتحاد کے بعد اعلان کیا تھا کہ “ممبئی کا میئر مراٹھی ہوگا اور وہ ہمارا ہوگا۔”
وزیرِ اعلیٰ فڈنویس کے تازہ بیان کو بی جے پی کی انتخابی حکمتِ عملی کو مزید سخت کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے بریہن ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے انتخابات سے قبل سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ باتیں ’ممبئی تک‘ نیوز چینل کے پروگرام ’مہاچاوڑی‘ کے دوران کہیں، جہاں وہ ممبئی میٹرو کی زیرِ زمین لائن میں سفر کرتے ہوئے مختلف سیاسی امور پر سوالات کے جواب دے رہے تھے۔
شمالی ہند سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر کرپاشنکر سنگھ کے مبینہ بیان پر وضاحت کرتے ہوئے فڈنویس نے کہا کہ سنگھ کا بیان ممبئی کے تناظر میں نہیں تھا اور وہ پارٹی کے سرکاری ترجمان بھی نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ کرپاشنکر سنگھ نے بدھ کو کہا تھا کہ میونسپل کارپوریشن میں ایک “شمالی ہندوستانی اور ہندی بولنے والے” میئر کے انتخاب کی کوشش کی جائے گی۔
ریاست میں 29 میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات، جن میں بی ایم سی بھی شامل ہے، 15 جنوری کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی اگلے دن کی جائے گی۔ ان انتخابات سے قبل میئر کے عہدے کو لے کر بیانات نے سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا ہے۔