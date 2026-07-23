وائرل ویڈیو، احتجاجی طلباء کو مبینہ ڈرگس کیس میں پھنسانے کی دھمکی، پولیس اہلکار کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا
پولیس کے مطابق، تحقیقات کے ذریعے حقائق سامنے آنے کے بعد ہی ملوث افراد کے خلاف ضروری انتظامی یا قانونی کارروائی کی جائے گی۔
Published : July 23, 2026 at 4:33 PM IST
ممبئی: سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ کرنے والے ایک طالب علم کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی کے اندر طالب علم کو دھمکی دی گئی۔ ویڈیو کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ممبئی پولیس نے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
ممبئی پولیس کے مطابق، ویڈیو میں پیش کیے گئے حقائق کی تصدیق کی جائے گی۔ فی الحال اس میں ملوث ڈرائیور کو تحقیقات تک اس کی موجودہ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ممبئی پولیس کے مطابق وائرل ویڈیو کی ہر پہلو سے غیر جانبدارانہ انکوائری کی جائے گی۔ گفتگو، کیے گئے دعوے، اور ملوث افراد کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔
हक्कासाठी आणि न्यायासाठी आवाज उठवणाऱ्या तरुण आंदोलकांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी, फडणवीसांचे पोलीस उघडपणे "५०-५० ग्रॅम ड्रग्जच्या खोट्या केसेस टाकून आयुष्य उद्ध्वस्त करू आणि जामीनही मिळू देणार नाही" अशी थेट धमकी देताहेत. स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी आणि आंदोलकांचा आवाज दाबण्यासाठी… pic.twitter.com/28daROD4JO— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) July 23, 2026
پولیس نے واضح کیا ہے کہ تحقیقات کے ذریعے حقائق سامنے آنے کے بعد ہی ملوث افراد کے خلاف ضروری انتظامی یا قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے نے سیاسی ماحول کو بھی گرم کر دیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (آپریشنز) اکبر پٹھان نے بتایا کہ متعلقہ افسر کو انکوائری تک اس کی موجودہ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کارروائی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی کہ تفتیش غیر جانبداری اور شفاف طریقے سے کی جائے۔
اس معاملے نے سیاسی تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ کانگریس ایم پی ورشا گائیکواڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں اس واقعہ کی سخت مذمت کی۔ انھوں نے الزام لگایا کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف انصاف مانگنے والے طلباء کو پولیس گاڑی میں بٹھا کر دھمکیاں دی گئیں۔ انھوں نے دعویٰ کیا کہ طالب علم کو ایسے ریمارکس کے ساتھ دھمکی دی گئی تھی کہ "اگر میں نے آپ کو دوبارہ دیکھا تو میں آپ کی جیب میں پاؤڈر رکھ دوں گا اور آپ کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔"
Suspend this cop immediately @Dev_Fadnavis! https://t.co/p8EIIr5tfw— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) July 23, 2026
اس طرح کا رویہ رکھنے والا ایک پولیس افسر پوری فورس کی توہین ہے:
ورشا گائیکواڈ نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ یہ زبان ایک غنڈے کی ہے، قانون کی پاسداری کرنے والے کی نہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایک ایسے نظام میں جہاں وزیر داخلہ خود تڑی پار رہا ہے، یہ بات شاید ہی حیران کن ہے کہ کچھ پولیس افسران قانون کی بجائے دھمکی پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم، انھوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا رویہ ظاہر کرنے والا ایک افسر پوری پولیس فورس پر دھبہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ، اس اہلکار نے اپنے دور میں کتنے اور بے گناہ نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا ہے۔ انھوں نے پولیس اہلکار کی فوری معطلی اور سخت تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
نتائج اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا:
دریں اثنا، وائرل ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کے مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں۔ تاہم، ممبئی پولیس نے واضح کیا ہے کہ سرکاری انکوائری مکمل ہونے سے پہلے کوئی نتیجہ اخذ کرنا نامناسب ہوگا۔ ویڈیو میں موجود تمام حقائق، دستیاب شواہد اور ملوث افراد کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد ہی مزید فیصلہ کیا جائے گا۔ انکوائری فی الحال جاری ہے، اور تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر بعد میں انتظامی یا قانونی کارروائی کا تعین کیا جائے گا۔
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