ممبئی کے کرلا میں کرین گرنے سے بڑا حادثہ؛ 8 افراد زخمی، تمام کی حالت مستحکم
ممبئی کے کرلا علاقے میں کرین حادثے میں زخمی ہونے والوں کو سیون اسپتال اور کرلا بھابھا اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
Published : August 21, 2026 at 11:41 AM IST
ممبئی: مہاراشٹر ہاؤسنگ اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ایم ایچ اے ڈی اے ) کی عمارت کے قریب کچی آبادی کے علاقے میں کرین گرنے سے آج صبح آٹھ افراد زخمی ہوگئے ۔ زخمیوں میں سے چھ کو سیون اسپتال میں داخل کرایا گیا، جب کہ دو کو کرلا بھابھا اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حادثے کے بعد جائے حادثے پر افراتفری مچ گئی۔
برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) نے کہا ہے کہ سیون اسپتال میں داخل تمام چھ مریضوں کی حالت مستحکم ہے۔ کرلا بھابھا اسپتال میں داخل دو مریضوں کی حالت بھی مستحکم ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ آج 21 اگست کی صبح 3:04 بجے پیش آیا۔
بی ایم سی کے ممبئی فائر بریگیڈ کو واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ واقعہ کرلا ایسٹ کے اندرا نگر علاقے میں گلیکسی اپارٹمنٹس کے پیچھے واقع بنتارا بھون اور ایم ایچ اے ڈی اے کی عمارت کے قریب پیش آیا۔
ابتدائی معلومات کے مطابق کچی آبادی میں کرین گری حادثے کی اطلاع ملتے ہی بی ایم سی کی ممبئی فائر بریگیڈ، پولیس، 108 ایمبولینس سروس اور متعلقہ بی ایم سی وارڈ کا عملہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تین سے چار افراد کرین کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔
بعد ازاں ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ دریں اثنا، سائٹ پر موجود بی ایم سی کے ایک جونیئر انجینئر نے بتایا کہ وہاں ایم ایچ اے ڈی اے کی طرف سے تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی جانی تھی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اس آپریشن کے لیے کرین لگائی جا رہی تھی۔ کرین کو لہرانے کے لیے جے سی بی مشین کا استعمال کیا جا رہا تھا جب وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور ملحقہ مکانات پر گر گئی۔
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بی ایم سی کے سیون اسپتال سے ملی معلومات کے مطابق وہاں داخل چھ لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ بھابھا اسپتال میں دو مریضوں کی حالت بھی مستحکم بتائی جاتی ہے۔ زخمیوں کے نام تاحال ظاہر نہیں کیے گئے۔ واقعے کی اصل وجہ اور کرین لفٹنگ آپریشن کے دوران لاگو کیے گئے حفاظتی اقدامات کے بارے میں مزید تفصیلات مزید تفتیش کے بعد واضح ہو جائیں گی۔