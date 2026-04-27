بریانی کے بعد تربوز کھانے سے چار افراد ہلاک، چند گھنٹوں کے اندر پورے خاندان کی موت
ممبئی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ بریانی کے بعد تربوز کھانے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : April 27, 2026 at 3:33 PM IST
ممبئی: جنوبی ممبئی میں رہنے والے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ہلاکتیں تربوز کھانے کے نتیجے میں فوڈ پوائزننگ سے ہوئیں۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ مرنے والوں میں ایک جوڑا اور ان کی دو نابالغ بیٹیاں شامل ہیں۔
بریانی کے بعد تربوز کھانے کے بعد چار کی موت:
ایک پولیس اہلکار کے مطابق، اس واقعے میں ہلاک ہونے والے چار افراد میں عبداللہ (40)، اس کی بیوی نسرین (35) اور ان کی بیٹیاں، زینب (13) اور عائشہ (16) تھیں۔ خاندان کے چار افراد ان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ایک دعوت کے فوراً بعد بیمار ہو گئے۔ اس خاندان نے دعوت میں بریانی کھائی تھی،گھر میں مزید پانچ دیگر مہمانوں نے بھی بریانی کھائی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر والوں نے تربوز کھایا۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ اس کے بعد، انہیں الٹی اور چکر آنا جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑا۔
اہلکار نے کہا کہ خاندان نے پانچ دیگر مہمانوں کے ساتھ 'چکن بریانی' کھائی تھی، اور مہمانوں کے جانے کے بعد، انہوں نے تربوز کھایا اور انہیں الٹی اور چکر آنا شروع ہو گئے۔
اہلکار نے بتایا کہ میاں بیوی اور ان کے دونوں بچوں کو پہلے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی حالت بگڑنے پر انہیں جے جے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اتوار کو سبھی نے دم توڑ دیا۔
خاندان کے سربراہ عبداللہ اتوار کی رات 10.30 بجے کے قریب انتقال کرنے والے آخری شخص تھے۔
اہلکار نے بتایا کہ ابتدائی طور پر، یہ تربوز سے فوڈ پوائزننگ کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے صرف 'بریانی' کھائی تھی انہیں صحت سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اور موت کی وجوہات کی تصدیق کے لیے ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ کا انتظار ہے، انہوں نے مزید کہا کہ حادثاتی موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: