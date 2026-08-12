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ممبئی کے ولے پارلے میں 11ویں منزل پر بھیانک آتشزدگی، دو کی موت، چار افراد زخمی

فائر بریگیڈ نے تین گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ آپریشن بھی پورا کر لیا گیا۔

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ممبئی کے ولے پارلے میں 11ویں منزل پر بھیانک آتشزدگی، دو کی موت، چار افراد زخمی (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2026 at 9:45 AM IST

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ممبئی: ولے پارلے (ویسٹ) علاقے میں منگل کی رات ایک رہائشی عمارت کی 11ویں منزل پر آگ لگنے کا بھیانک حادثہ پیش آیا۔ اس لگنے والی بھیانک آگ میں جھلس کر ایک نوجوان لڑکی اور ڈھائی سال کے بچے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں کل چار افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس واقعے کی جانچ کر رہی ہے۔

پولیس کے مطابق ولے پارلے (ویسٹ) میں بیتی رات بپٹسٹا روڈ (Baptista Road) پر واقع 12 منزلہ عمارت 'شانتا بھون' میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ 11ویں منزل پر موجود دو فلیٹوں میں لگی تھی۔ ممبئی فائر بریگیڈ کے مطابق آگ لگنے کی پہلی اطلاع منگل، 11 اگست کو رات تقریباً 10:02 بجے ملی۔

فائر فائٹرز کی تین گھنٹے کی سخت مشقت

اطلاع ملتے ہی ممبئی فائر بریگیڈ اور ممبئی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ تین گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد فائر فائٹرز نے اونچی عمارت کی اوپری منزل پر لگی آگ پر قابو پا لیا۔ رات تقریباً 1:00 بجے تک فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا اور کولنگ آپریشن بھی مکمل کر لیا۔

شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی بنیادی وجہ

آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم، آگ کے شعلوں نے 11ویں منزل پر موجود بجلی کی وائرنگ، اے سی یونٹس اور گھر کے سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لیے فائر بریگیڈ شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی بنیادی وجہ مان رہی ہے۔

دو المناک موتیں

واقعے میں زخمی ہونے والے چھ افراد کو فوری طور پر قریبی ناناوتی اسپتال لے جایا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ابیر (عمر 2.5 سال) اور انکیتا (عمر 23 سال) کی موت ہو گئی۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ واقعے میں زخمی ہونے والے عمارت کے چار دیگر رہائشیوں کا ناناوتی اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔

فائر بریگیڈ کے دو ملازمین بھی زخمی

اسپتال کے حکام، خاص طور پر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مگدھا نے ان کی شناخت پارتھ (32)، ہیرین (64)، یشسوی اور ابھیشیک کے طور پر کی ہے۔ ساتھ ہی، آگ پر قابو پانے کے دوران زخمی ہونے والے فائر بریگیڈ کے دو ملازمین کو کوپر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں چھٹی دے دی گئی۔

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TAGGED:

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