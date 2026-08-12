ممبئی کے ولے پارلے میں 11ویں منزل پر بھیانک آتشزدگی، دو کی موت، چار افراد زخمی
فائر بریگیڈ نے تین گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ آپریشن بھی پورا کر لیا گیا۔
Published : August 12, 2026 at 9:45 AM IST
ممبئی: ولے پارلے (ویسٹ) علاقے میں منگل کی رات ایک رہائشی عمارت کی 11ویں منزل پر آگ لگنے کا بھیانک حادثہ پیش آیا۔ اس لگنے والی بھیانک آگ میں جھلس کر ایک نوجوان لڑکی اور ڈھائی سال کے بچے کی موت ہو گئی۔ اس واقعے میں کل چار افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس واقعے کی جانچ کر رہی ہے۔
پولیس کے مطابق ولے پارلے (ویسٹ) میں بیتی رات بپٹسٹا روڈ (Baptista Road) پر واقع 12 منزلہ عمارت 'شانتا بھون' میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ 11ویں منزل پر موجود دو فلیٹوں میں لگی تھی۔ ممبئی فائر بریگیڈ کے مطابق آگ لگنے کی پہلی اطلاع منگل، 11 اگست کو رات تقریباً 10:02 بجے ملی۔
Mumbai, Maharashtra: A massive fire broke out on the 11th floor of an 11-storey building in Mumbai, killing a child and a woman and injuring two others. The injured were hospitalized, while a firefighter also sustained minor injuries. The blaze was brought under control, with… pic.twitter.com/q3IqqYf1sf— IANS (@ians_india) August 11, 2026
فائر فائٹرز کی تین گھنٹے کی سخت مشقت
اطلاع ملتے ہی ممبئی فائر بریگیڈ اور ممبئی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ تین گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد فائر فائٹرز نے اونچی عمارت کی اوپری منزل پر لگی آگ پر قابو پا لیا۔ رات تقریباً 1:00 بجے تک فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا اور کولنگ آپریشن بھی مکمل کر لیا۔
شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی بنیادی وجہ
آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم، آگ کے شعلوں نے 11ویں منزل پر موجود بجلی کی وائرنگ، اے سی یونٹس اور گھر کے سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لیے فائر بریگیڈ شارٹ سرکٹ کو آگ لگنے کی بنیادی وجہ مان رہی ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Visuals from the spot after a fire broke out on the 11th floor of a ground + upper 12 floored building at Baptista Road, Shanta Bhavan Building, Church Road, Near St. Xavier School, Vileparle (W).— ANI (@ANI) August 11, 2026
Six people were reported injured, of whom two were… pic.twitter.com/y1MM03fcWK
دو المناک موتیں
واقعے میں زخمی ہونے والے چھ افراد کو فوری طور پر قریبی ناناوتی اسپتال لے جایا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ابیر (عمر 2.5 سال) اور انکیتا (عمر 23 سال) کی موت ہو گئی۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ واقعے میں زخمی ہونے والے عمارت کے چار دیگر رہائشیوں کا ناناوتی اسپتال میں علاج چل رہا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔
فائر بریگیڈ کے دو ملازمین بھی زخمی
اسپتال کے حکام، خاص طور پر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مگدھا نے ان کی شناخت پارتھ (32)، ہیرین (64)، یشسوی اور ابھیشیک کے طور پر کی ہے۔ ساتھ ہی، آگ پر قابو پانے کے دوران زخمی ہونے والے فائر بریگیڈ کے دو ملازمین کو کوپر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں چھٹی دے دی گئی۔