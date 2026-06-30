دربھنگہ ہوائی اڈے پر بڑا حادثہ ٹل گیا، لینڈنگ کے دوران اسپائس جیٹ کا ٹائر پھٹ گیا، مسافر محفوظ
پائلٹ کی حاضر دماغی کی بدولت تمام 150 مسافر محفوظ رہے، حالانکہ اس واقعے کی وجہ سے فلائٹ آپریشن میں خلل پڑا۔
Published : June 30, 2026 at 12:20 PM IST
دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ ہوائی اڈے پر ایک بڑا ہوائی حادثہ آسانی سے ٹل گیا۔ پیر کو اسپائس جیٹ کی فلائٹ ایس جی 115 جو ممبئی سے آئی تھی کا ٹائر رن وے پر اترتے ہی اچانک پھٹ گیا۔ اس وقت جہاز میں تقریباً 150 مسافر سوار تھے۔ تاہم پائلٹ نے فوری سوچ سمجھ کر کام کیا او طیارے کو قابو میں لانے میں کامیاب رہے، اس طرح ایک بڑی تباہی سے بچ گئے۔
مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا
لینڈنگ پر ٹائر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے طیارے کا پہیہ کافی فاصلے تک زمین کے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس غیر متوقع واقعے نے جہاز میں سوار مسافروں کے لیے پرتشدد جھٹکوں کا باعث بنا اور پورے طیارے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک مسافروں میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
محفوظ ریسکیو اور تکنیکی معائنہ
ہوائی اڈے کے حکام اس لمحے حرکت میں آگئے جب ہوائی جہاز مکمل طور پر رک گیا۔ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمینی عملے اور سیکورٹی اہلکاروں نے تمام 150 مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا۔ اس کے بعد متاثرہ طیارے کو معائنے کے لیے مرکزی رن وے سے تہبند پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اسپائس جیٹ کے انجینئرز کی ایک ٹیم نے ٹائر پھٹنے کی وجہ کی تفصیلی تکنیکی تحقیقات شروع کر دیں۔
فلائٹ آپریشنز پر اثر
اس واقعہ کی وجہ سے دربھنگہ ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز کی نقل و حرکت کافی متاثر ہوئی۔ نتیجتاً دہلی سے آنے والی انڈیگو کی ایک اور پرواز کو قریبی پٹنہ ہوائی اڈے کی طرف موڑنا پڑا۔ صورتحال معمول پر آنے اور رن وے کلیئر ہونے کے بعد ہی طیارہ دربھنگہ واپس لوٹ سکا۔
تکنیکی خرابی نے آکاسا ایئر کو بھی متاثر کیا
دربھنگہ ہوائی اڈے کے لیے پیر کا دن مشکل ثابت ہوا کیونکہ ممبئی سے آنے والی اکسا ایئر کی پرواز میں بھی تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ ایک ہی دن دو الگ الگ طیاروں کو متاثر کرنے والے مسائل نے فلائٹ کے پورے شیڈول میں خلل ڈال دیا۔ مرمت کے لیے دونوں طیاروں کو رات بھر ایئرپورٹ پر گراؤنڈ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اگلے دن (منگل) کی پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔
دربھنگا ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر دلیپ کمار نے اس واقعے کے بارے میں سرکاری تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے کہا کہ سپائس جیٹ کے کوالیفائیڈ انجینئرز تکنیکی خرابی کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ جب تک تکنیکی معائنہ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اور اسے پرواز کے لیے ضروری سیفٹی کلیئرنس حاصل نہیں ہو جاتی تب تک طیارے کو دوبارہ ٹیک آف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
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دلیپ کمارڈائریکٹر دربھنگہ ایئرپورٹ نے بتایا ماہرانجینئروں کی ایک ٹیم ہوائی جہاز کی بڑی احتیاط سے مرمت کر رہی ہے۔ مسافروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس تکنیکی خرابی کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ تیار کی جائے گی۔ ٹیک آف کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک کہ طیارہ تمام سخت حفاظتی معیارات پر پورا نہیں اترتا اور اعلیٰ حکام سے پرواز کے لیے حتمی تحریری منظوری نہیں مل جاتی۔" — دلیپ کمار، ڈائریکٹر، دربھنگہ ایئرپورٹ