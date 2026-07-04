ETV Bharat / state

کیا ممبئی مزید موسلا دھار بارش کے لیے تیار ہے؟ محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا

ممبئی میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ملک کی صنعتی راجدھانی میں بارش سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔

ممبئی کے لیے محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا
ممبئی کے لیے محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : July 4, 2026 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ہفتہ کے روز ممبئی کے لئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شہر اور مضافاتی علاقوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ الگ تھلگ علاقوں میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انتہائی تیز بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

شہری حکام نے بتایا کہ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی حصوں میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ بدستور کام کررہی ہے۔ مسافروں نے لوکل ٹرین نیٹ ورک میں دن بھر تاخیر کی اطلاع دی ہے۔

اپنی تازہ ترین ضلع وار پیشن گوئی میں، محکمہ موسمیات نے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جس میں ہفتے کے آخر میں چند مقامات پر بھاری سے بہت زیادہ بارش اور الگ تھلگ مقامات پر انتہائی بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی۔

مانسون کی تاخیر سے آمد کے باوجود، ملک کی صنعتی راجدھانی میں اس ہفتے کے آغاز سے ہی شدید بارش ہو رہی ہے۔

ممبئی کے کئی حصوں میں ہفتہ کی صبح آٹھ بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔

برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق، مغربی مضافاتی علاقوں میں، باندرہ (ایچ ویسٹ وارڈ آفس) میں سب سے زیادہ 150.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد سپاری ٹینک، باندرہ (146 ملی میٹر) اور پالی چمبائی، باندرا (143.2 ملی میٹر) میں بارش ہوئی۔

پریل میں 141.8 ملی میٹر، اس کے بعد ماٹونگا-دادر میں 135.2 ملی میٹر، فورٹ میں 120.8 ملی میٹر، وڈالا میں 118.3 ملی میٹر اور لوئر پریل میں 118 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

مشرقی مضافاتی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے جس میں وکھرولی میں 143 ملی میٹر، اس کے بعد گھاٹ کوپر میں 136.4 ملی میٹر، مان خورد میں 134.2 ملی میٹر، چیمبر میں 127.6 ملی میٹر، اور مان خورد کے مہاراشٹر نگر میں 124 ملی میٹر بارش ہوئی۔

خوابوں کے شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اوسطاً 99 ملی میٹر، مشرقی مضافاتی علاقوں میں 98 ملی میٹر اور مغربی مضافاتی علاقوں میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔

ہفتہ کو دوپہر دو بجکر 50 منٹ پر 4.26 میٹر کی اونچائی کے ساتھ اور اتوار کی صبح دو بجکر باون منٹ پر 3.60 میٹر کی اونچائی کے ساتھ اونچی لہریں متوقع ہے، جب کہ نچلی لہر ہفتہ کی رات آٹھ بجکر چھپن منٹ پر 1.66 میٹر اور اتوار کی صبح آٹھ بجکر 22 منٹ پر 1.28 میٹر پر متوقع ہے۔

شہری حکام کے مطابق، پبلک ٹرانسپورٹ سروسز بشمول مضافاتی لوکل ٹرینیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، حالانکہ مسافروں نے ریلوے نیٹ ورک پر تاخیر کی شکایت کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

MUMBAI RAIN ALERT
MUMBAI RED ALERT
IMD MUMBAI
ممبئی میں بارش
MUMBAI RAIN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.