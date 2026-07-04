کیا ممبئی مزید موسلا دھار بارش کے لیے تیار ہے؟ محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا
ممبئی میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ملک کی صنعتی راجدھانی میں بارش سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔
By PTI
Published : July 4, 2026 at 10:26 AM IST
ممبئی: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے ہفتہ کے روز ممبئی کے لئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شہر اور مضافاتی علاقوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ الگ تھلگ علاقوں میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انتہائی تیز بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
شہری حکام نے بتایا کہ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی حصوں میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ بدستور کام کررہی ہے۔ مسافروں نے لوکل ٹرین نیٹ ورک میں دن بھر تاخیر کی اطلاع دی ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Heavy rain sweeps over the Fort area in South Mumbai. IMD has issued a 'Red Alert' in the city for today, and 'Orange Alert' for the 5th and 6th July. pic.twitter.com/R9rmL8ZQ6Q— ANI (@ANI) July 4, 2026
اپنی تازہ ترین ضلع وار پیشن گوئی میں، محکمہ موسمیات نے ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جس میں ہفتے کے آخر میں چند مقامات پر بھاری سے بہت زیادہ بارش اور الگ تھلگ مقامات پر انتہائی بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی۔
مانسون کی تاخیر سے آمد کے باوجود، ملک کی صنعتی راجدھانی میں اس ہفتے کے آغاز سے ہی شدید بارش ہو رہی ہے۔
ممبئی کے کئی حصوں میں ہفتہ کی صبح آٹھ بجے ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔
#WATCH | Maharashtra | Severe waterlogging at the main entrance of the APMC (Agricultural Produce Market Committee) vegetable market in Navi Mumbai following heavy rainfall.— ANI (@ANI) July 4, 2026
IMD has issued a 'Red Alert' in the city, forecasting " very heavy to extremely heavy rainfall." pic.twitter.com/zZ5G5EhM2V
برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) کے اشتراک کردہ اعداد و شمار کے مطابق، مغربی مضافاتی علاقوں میں، باندرہ (ایچ ویسٹ وارڈ آفس) میں سب سے زیادہ 150.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد سپاری ٹینک، باندرہ (146 ملی میٹر) اور پالی چمبائی، باندرا (143.2 ملی میٹر) میں بارش ہوئی۔
پریل میں 141.8 ملی میٹر، اس کے بعد ماٹونگا-دادر میں 135.2 ملی میٹر، فورٹ میں 120.8 ملی میٹر، وڈالا میں 118.3 ملی میٹر اور لوئر پریل میں 118 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
مشرقی مضافاتی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش ہوئی ہے جس میں وکھرولی میں 143 ملی میٹر، اس کے بعد گھاٹ کوپر میں 136.4 ملی میٹر، مان خورد میں 134.2 ملی میٹر، چیمبر میں 127.6 ملی میٹر، اور مان خورد کے مہاراشٹر نگر میں 124 ملی میٹر بارش ہوئی۔
خوابوں کے شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اوسطاً 99 ملی میٹر، مشرقی مضافاتی علاقوں میں 98 ملی میٹر اور مغربی مضافاتی علاقوں میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
#WATCH | Maharashtra | Waterlogging witnessed in the Vasai area of Mumbai after heavy rainfall lashed parts of the city. pic.twitter.com/dC6O9BXNxL— ANI (@ANI) July 4, 2026
ہفتہ کو دوپہر دو بجکر 50 منٹ پر 4.26 میٹر کی اونچائی کے ساتھ اور اتوار کی صبح دو بجکر باون منٹ پر 3.60 میٹر کی اونچائی کے ساتھ اونچی لہریں متوقع ہے، جب کہ نچلی لہر ہفتہ کی رات آٹھ بجکر چھپن منٹ پر 1.66 میٹر اور اتوار کی صبح آٹھ بجکر 22 منٹ پر 1.28 میٹر پر متوقع ہے۔
شہری حکام کے مطابق، پبلک ٹرانسپورٹ سروسز بشمول مضافاتی لوکل ٹرینیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، حالانکہ مسافروں نے ریلوے نیٹ ورک پر تاخیر کی شکایت کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: