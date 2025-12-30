ممبئی بی ایم سی انتخابات 2026: بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کو حتمی شکل دے دی گئی
سیٹوں کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق دیگر اتحادی پارٹیوں کو شیوسینا کے حصے کی سیٹوں میں سے نشستیں دی جائیں گی۔
Published : December 30, 2025 at 2:34 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کی صنعتی راجدھانی ممبئی میں ممبئی میونسپل کارپوریشن (بی ایم سی) انتخابات کے لیے بی جے پی اور ایکناتھ شندے کی شیوسینا کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کا معاہدہ بالآخر طے پا گیا ہے۔ نشستوں کی تقسیم پر بات چیت پیر کی رات دیر گئے (29 دسمبر) کو اختتام پذیر ہوئی۔ معاہدے کے مطابق، بی جے پی 137 نشستوں پر مقابلہ کرے گی، جب کہ شیو سینا 90 پر مقابلہ کرے گی۔ حکمران بی جے پی، شیو سینا، اور آر پی آئی سمیت عظیم اتحاد (مہا گٹھ بندھن) کے اندر سیٹوں کی تقسیم پر بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔
بی جے پی ممبئی کے صدر امت ساٹم نے وزیر اعلی کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ معلومات شیئر کی۔ امیت ساٹم نے کہا کہ 207 سیٹوں پر بات چیت مکمل ہو چکی تھی۔ تاہم اب تمام 227 سیٹوں پر حتمی بات چیت ہو چکی ہے اور اس کے مطابق بی جے پی 137 سیٹوں جب کہ شیوسینا 90 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔
ان 227 سیٹوں میں اتحادی پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ ساٹم نے واضح کیا کہ اکیلے بی جے پی 137 سیٹوں پر انتخابات لڑے گی۔ دیگر اتحادی شراکت دار شیوسینا کی 90 سیٹوں میں سے حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور شیو سینا کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے اور یہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ سب کو ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگا۔
دریں اثنا، شیو سینا کے سابق رکن پارلیمنٹ راہول شیوالے نے واضح کیا کہ وہ 90 سیٹوں سے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ساتھ نشستوں کی تقسیم کی بات چیت مثبت رہی اور ایک منصفانہ فارمولہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ گرینڈ الائنس کے امیدوار تمام 227 سیٹوں پر ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے اور 150 سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے۔
شیوالے نے یہ بھی کہا کہ یہ یقینی ہے کہ گرینڈ الائنس سے ایک مراٹھی میئر ممبئی میونسپل کارپوریشن میں منتخب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس میں تمام جماعتیں متحد ہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایکناتھ شندے فیصلہ کریں گے کہ ریپبلکن سینا کو کتنی سیٹیں الاٹ کی جائیں گی۔
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ گرینڈ الائنس ترقی کے مسئلہ پر الیکشن لڑے گا، شیوالے نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ممبئی کر ترقی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ شیوالے نے یہ بھی کہا کہ ممبئی واسیوں کا ماننا ہے کہ شہر کی ترقی تب ہی ہو سکتی ہے جب ممبئی میں گرینڈ الائنس اقتدار میں آئے، کیونکہ یہ اتحاد پہلے ہی ریاستی اور مرکزی دونوں سطحوں پر اقتدار میں ہے۔
تھانے میں بھی بی جے پی اور ایکناتھ شندے کی شیوسینا مل کر الیکشن لڑیں گی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سیٹوں کی تقسیم کے معاہدے کے تحت شیو سینا 87 اور بی جے پی 40 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں صرف ایک دن باقی ہے۔
