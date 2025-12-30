ممبئی میں بس حادثہ، چار افراد ہلاک، 9 لوگ زخمی، وزیراعلیٰ نے معاوضے کا اعلان کیا
حادثہ اس وقت ہوا جب بس کو ریورس کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران بس کی رفتار بڑھ گئی اور کئی لوگ اسکے نیچے آگئے۔
Published : December 30, 2025 at 1:14 PM IST
ممبئی: بھنڈوپ (ویسٹ) ریلوے اسٹیشن کے قریب کل رات ایک بیسٹ الیکٹرک بس کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ اس افسوسناک واقعے میں چار افراد جاں بحق اور نو زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس بیک اپ کر رہی تھی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس، فائر بریگیڈ اور بیسٹ کے ملازمین نے پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔
پی ایم مودی نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، "میں ممبئی کے بھنڈوپ میں ہونے والے حادثے میں جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہوں۔ اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے میری تعزیت۔ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی ہو۔"
اطلاعات کے مطابق پیر کی رات 10 بجے کے قریب بس بیک اپ لیتے ہوئے اچانک کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ اس دوران بس نے اچانک اپنی رفتار بڑھا دی اور فٹ پاتھ اور سڑک کے کنارے کھڑے راہگیروں کو کچل دیا۔
چند ہی لمحوں میں منظر افراتفری سے گونج اٹھا۔ حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مرنے والوں میں تین خواتین اور ایک مرد شامل ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا، اور کچھ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ممبئی پولیس، فائر بریگیڈ، بہترین انتظامیہ اور 108 ایمبولینس سروس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ زخمیوں کو بچا لیا گیا اور علاج کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
حادثے سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوگیا۔ حادثے کے بعد پولیس نے بس ڈرائیور سنتوش ساونت (52) کو حراست میں لے لیا اور ابتدائی تحقیقات کی جارہی ہے۔ بس میں تکنیکی خرابی تھی یا ڈرائیور کی لاپرواہی کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اس بات کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے کہ کیا ٹریفک جام اور مناسب منصوبہ بندی کا فقدان حادثے کا سبب بنا۔
ڈرائیور کو معطل کر دیا گیا ہے اور کنڈکٹر بھگوان گھرے (47) سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ حادثے کے بعد مقامی لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اسٹیشن کا علاقہ ہمیشہ لوگوں، دکانداروں اور ٹریفک جام سے بھرا رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی جگہ پر بس کو ریورس کرنا خطرناک ہے۔
مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو ریاستی حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے کے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ ایک زخمی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت پرنیتا سندیپ رسام (35)، ورشا ساونت (25)، مانسی میگھشیام گورو (49) اور پرشانت شندے (53) کے طور پر کی گئی ہے۔