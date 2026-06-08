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ممبئی ایئرپورٹ: پانچ کروڑ روپے کے سونے کی اسمگلنگ کیس میں بی جے پی لیڈر سمیت سات افراد گرفتار!

ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (DRI) نے سونے کی اسمگلنگ میں ممبئی ایئرپورٹ پر بی جے پی کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا ہے۔

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ممبئی میں سونے کی اسمگلنگ کیس میں بی جے پی کے ایک عہدیدار سمیت سات افراد کو گرفتار کیا گیا (@/x.com/rautsanjay61/status)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 8, 2026 at 9:26 AM IST

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ممبئی: ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) نے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے سونے کی مبینہ اسمگلنگ کے سلسلے میں مہاراشٹر کے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیدار اجیت آچارکر سمیت سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ دیگر گرفتار ملزمین کی شناخت روہت کمار سنگھ، سنتوش سبھاش، سمیم اللہ شاہ، حامد لباریف خان اور فیل محمد قاسم کے طور پر ہوئی ہے۔

یہ گرفتاریاں سنیچر کی دوپہر 2:30 بجے کے قریب ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بچھائے گئے جال کے بعد کی گئیں۔ ڈی آر آئی حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہوائی اڈے کے ارد گرد مشکوک سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد کارروائی کی۔

بی جے پی کی مزدور یونین میں اہم ذمہ داری

آچارکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ورکرس ونگ کے سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے چند ماہ قبل بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر چوان کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہیں پارٹی کی مزدور یونین میں اہم ذمہ داری دی گئی تھی۔

رویندر چوان نے الیکشن میں ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کی

اس واقعہ کے بارے میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں بی جے پی پر سخت حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوان کا طرز عمل اور زبان کبھی بھی ریاست کے سماجی اور سیاسی کلچر کے مطابق نہیں رہی۔ راؤت نے الزام لگایا، "انہوں نے کونکن علاقے میں ہر الیکشن کے دوران ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ ضلع بینک کے انتخابات بھی اسی طرح سے نمٹائے گئے تھے۔"

بی جے پی لیڈر "سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار"

ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی کے چیف ترجمان نوناتھ بن نے سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا، "سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار لوگوں اور بی جے پی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی جے پی کے کسی کارکن یا یونین ممبر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔"

نوناتھ نے مزید کہا کہ برسوں سے عام مراٹھی نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اور "کامگار سینا" کے نام پر جبری وصول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا، "یہ استحصال سنجے راوت کے کہنے پر ہو رہا تھا، جسے بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر چوان نے روک دیا تھا۔"

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TAGGED:

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SANJAY RAUT ON BJP LEADER ARRESTED
GOLD SMUGGLING BJP LEADER ARRESTED

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