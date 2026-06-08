ممبئی ایئرپورٹ: پانچ کروڑ روپے کے سونے کی اسمگلنگ کیس میں بی جے پی لیڈر سمیت سات افراد گرفتار!
ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (DRI) نے سونے کی اسمگلنگ میں ممبئی ایئرپورٹ پر بی جے پی کے ایک لیڈر کو گرفتار کیا ہے۔
Published : June 8, 2026 at 9:26 AM IST
ممبئی: ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) نے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کے سونے کی مبینہ اسمگلنگ کے سلسلے میں مہاراشٹر کے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیدار اجیت آچارکر سمیت سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ دیگر گرفتار ملزمین کی شناخت روہت کمار سنگھ، سنتوش سبھاش، سمیم اللہ شاہ، حامد لباریف خان اور فیل محمد قاسم کے طور پر ہوئی ہے۔
یہ گرفتاریاں سنیچر کی دوپہر 2:30 بجے کے قریب ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بچھائے گئے جال کے بعد کی گئیں۔ ڈی آر آئی حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہوائی اڈے کے ارد گرد مشکوک سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد کارروائی کی۔
महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 7, 2026
यांची वागणे , बोलणे ,डोलणे आणि चालणे राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय संस्कृतीला कधीच शोभणारे नव्हते.
कोकणात प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी पैशाचा अतिरेकी वापर केला. जिल्हा बँक निवडणूकही याच पद्धतीने ताब्यात घेतली.
यांच्याकडे इतका पैसा येतो कुठून?… pic.twitter.com/bUYrrVq2Lk
بی جے پی کی مزدور یونین میں اہم ذمہ داری
آچارکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ورکرس ونگ کے سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے چند ماہ قبل بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر چوان کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہیں پارٹی کی مزدور یونین میں اہم ذمہ داری دی گئی تھی۔
رویندر چوان نے الیکشن میں ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کی
اس واقعہ کے بارے میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے ایم پی سنجے راوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں بی جے پی پر سخت حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوان کا طرز عمل اور زبان کبھی بھی ریاست کے سماجی اور سیاسی کلچر کے مطابق نہیں رہی۔ راؤت نے الزام لگایا، "انہوں نے کونکن علاقے میں ہر الیکشن کے دوران ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ ضلع بینک کے انتخابات بھی اسی طرح سے نمٹائے گئے تھے۔"
रविंद्र चव्हाण यांनी मुंबई विमानतळावर पोसलेले हे गुंड आहेत— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 7, 2026
सरळ कामगारांना धमक्या देत आहेत,
गृह मंत्री फडणवीस आणि @DevenBhartiIPS याना हे आव्हान आहे
विमान तळावर कालच्या gold smuggling प्रकरणात ही टोळी सहभागी आहे DRI कडे मी पुरावे दिले आहेत!
@CPMumbaiPolice pic.twitter.com/YfkeWigWK8
بی جے پی لیڈر "سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار"
ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے بی جے پی کے چیف ترجمان نوناتھ بن نے سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا، "سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار لوگوں اور بی جے پی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی جے پی کے کسی کارکن یا یونین ممبر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔"
نوناتھ نے مزید کہا کہ برسوں سے عام مراٹھی نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اور "کامگار سینا" کے نام پر جبری وصول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا، "یہ استحصال سنجے راوت کے کہنے پر ہو رہا تھا، جسے بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر چوان نے روک دیا تھا۔"