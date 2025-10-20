مکیش ساہنی نے وی آئی پی امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی، دیکھیں کسے کہاں سے ٹکٹ ملا
سیٹ الاٹمنٹ پر عظیم اتحاد کے اندر جاری کشمکش کے بیچ مکیش ساہنی نے اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے مختلف اتحادیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر گھمسان مچا ہوا ہے۔ دریں اثنا، مکیش ساہنی کی وی آئی پی (وکاسیل انسان پارٹی) نے پانچ امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ پہلی فہرست میں چھ امیدوار شامل تھے۔ اس کے ساتھ وی آئی پی نے کل 11 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔
وی آئی پی کی دوسری فہرست جاری کی
نئی وی آئی پی فہرست میں ریاستی صدر بال گووند بند کو چین پور اسمبلی حلقے سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ منوج ساہنی کو سپول حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ بیہ پور حلقے سے ارپنا کماری منڈل، کیسریا سے ورون وجے اور کٹیہار حلقے سے سوربھ اگروال کے نام شامل ہیں۔
اس سے پہلے مکیش ساہنی کی وکاسیل انسان پارٹی نے اپنی پہلی فہرست میں گوڑا بیرام، اورائی، بروراج، دربھنگہ اربن، کشیشورستھان اور عالم نگر سے چھ امیدوار کھڑے کیے تھے۔ جانیں اب تک وی آئی پی کے کتنے امیدوار میدان میں اترے ہیں۔
حلقہ وار امیدواروں کے نام
1۔ اورائی: بھوگیندر ساہنی
2۔ بروراج: راکیش کمار
3۔ دربھنگہ اربن: امیش ساہنی
4۔ کشیشورستھان: گنیش بھارتی
5۔ عالم نگر: نوین نشاد
6۔ گوڑا بیرام: سنتوش ساہنی
7۔ چین پور: بال گووند بند
8۔ سگولی: منوج ساہنی
9۔ بیہ پور: ارپنا کماری منڈل
10۔ کٹیہار: سوربھ اگروال
11۔ کیسریا: ورون وجے
