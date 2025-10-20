ETV Bharat / state

مکیش ساہنی نے وی آئی پی امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی، دیکھیں کسے کہاں سے ٹکٹ ملا

سیٹ الاٹمنٹ پر عظیم اتحاد کے اندر جاری کشمکش کے بیچ مکیش ساہنی نے اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔

مکیش ساہنی نے وی آئی پی امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی
مکیش ساہنی نے وی آئی پی امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے مختلف اتحادیوں کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر گھمسان مچا ہوا ہے۔ دریں اثنا، مکیش ساہنی کی وی آئی پی (وکاسیل انسان پارٹی) نے پانچ امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے اپنی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ پہلی فہرست میں چھ امیدوار شامل تھے۔ اس کے ساتھ وی آئی پی نے کل 11 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔

وی آئی پی کی دوسری فہرست جاری کی

نئی وی آئی پی فہرست میں ریاستی صدر بال گووند بند کو چین پور اسمبلی حلقے سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ منوج ساہنی کو سپول حلقے سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ بیہ پور حلقے سے ارپنا کماری منڈل، کیسریا سے ورون وجے اور کٹیہار حلقے سے سوربھ اگروال کے نام شامل ہیں۔

اس سے پہلے مکیش ساہنی کی وکاسیل انسان پارٹی نے اپنی پہلی فہرست میں گوڑا بیرام، اورائی، بروراج، دربھنگہ اربن، کشیشورستھان اور عالم نگر سے چھ امیدوار کھڑے کیے تھے۔ جانیں اب تک وی آئی پی کے کتنے امیدوار میدان میں اترے ہیں۔

حلقہ وار امیدواروں کے نام

1۔ اورائی: بھوگیندر ساہنی

2۔ بروراج: راکیش کمار

3۔ دربھنگہ اربن: امیش ساہنی

4۔ کشیشورستھان: گنیش بھارتی

5۔ عالم نگر: نوین نشاد

6۔ گوڑا بیرام: سنتوش ساہنی

TAGGED:

VIP CANDIDATE LIST
MUKESH SAHANI VIP
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
مکیش ساہنی وی آئی پی
VIP SECOND LIST OF CANDIDATE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.