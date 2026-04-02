رامپور کے رکن پارلیمنٹ محب اللہ ندوی کے لیے راحت؛ بی جے پی امیدوار گھنشیام سنگھ لودھی کی انتخابی درخواست خارج

کارروائی کی وجہ ظاہر کرنے میں ناکامی برطرفی کی بنیاد تھی۔

Muhibbullah Lari Nadwi election petition of bjp candidate ghanshyam singh lodhi rejected Urdu News
الہٰ آباد ہائی کورٹ (Photo credit: ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 10:36 AM IST

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے رام پور کے ایس پی ایم پی محب اللہ ندوی کے انتخاب کے جواز کو چیلنج کرنے والی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بی جے پی امیدوار گھنشیام سنگھ لودھی نے انتخابی عرضی میں کارروائی کی وجہ ظاہر نہیں کی تھی اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 83 کی تعمیل نہیں کی تھی۔ عدالت نے فوجداری ضابطۂ اخلاق (سی آر پی سی) کے آرڈر 7، رول 11 کے تحت دائر ایس پی ایم پی کی درخواست کو قبول کر لیا اور بی جے پی امیدوار کی انتخابی درخواست کو خارج کر دیا۔

"بدعنوانی کی بنیاد پر انتخاب کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ"

جسٹس سی کے رائے نے درخواست گزار کے وکیل اور رکن پارلیمنٹ کے وکیل نریندر کمار پانڈے کی سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا ہے۔ درخواست میں گھنشیام سنگھ لودھی نے بدعنوان طرز عمل کی بنیاد پر ایم پی محب اللہ ندوی کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی مانگ کی تھی۔

رکن پارلیمنٹ محب اللہ ندوی (ETV Bharat)

"کاغذات نامزدگی غلط طریقے سے قبول کیے گئے"

انہوں نے دلیل دی کہ محب اللہ ندوی کے کاغذات نامزدگی غلط طریقے سے قبول کیے گئے۔ دوسری طرف ایس پی ایم پی نے دلیل دی کہ یہ مسئلہ کارروائی کا کوئی سبب نہیں ہے جس سے الیکشن پر اثر پڑے۔ انہوں نے دلیل دی کہ رکن پارلیمنٹ نے ووٹر لسٹ میں ان کے نام میں املا کی غلطی کو درست کیا ہے جس سے درخواست گزار کو علم نہیں تھا۔ درخواست بغیر کسی ٹھوس بنیاد کے من مانی الزامات کی بنیاد پر دائر کی گئی۔ درخواست میں کارروائی کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ یہ قانون کے پابند اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے درخواست کو خارج کر دیا جانا چاہیے۔

