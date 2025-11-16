مدھیہ پردیش کے وزیر تعلیم نے راجہ رام موہن رائے کو 'برطانوی ایجنٹ' قرار دیکر تنازعہ کھڑا کر دیا
وزیر پرمار نے دعویٰ کیاکہ راجہ رام موہن رائے نے برطانوی مفادات کےلئے کام کیا جبکہ قبائلی رہنماؤں کو تاریخ میں نظر انداز کیا گیا۔
Published : November 16, 2025 at 3:54 PM IST
آگر مالوا: مدھیہ پردیش کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر اندر پرمار نے آگر مالوا میں ایک عوامی تقریب کے دوران اپنے تازہ ترین ریمارکس سے ایک بڑا سیاسی تنازعہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہفتہ کو قبائلی آزادی کے جنگجو برسا منڈا کے 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے وزیر نے راجہ رام موہن رائے، جنہیں اکثر جدید بھارت کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، کو ایک "برطانوی ایجنٹ" قرار دیا۔
یہ تقریب گاندھی اپوان کمیونٹی ہال میں منعقد کی گئی تھی، جہاں پرمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ برسا منڈا کی زندگی اور قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر نے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی تاریخ کو 'مسخ شدہ' قرار دیا۔ پرمار نے کہا کہ "تاریخ میں فرصی طور پر کچھ لوگوں کو عظیم شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ راجہ رام موہن رائے برطانوی ایجنٹ تھے۔ ہمیں صرف وہی پڑھایا جاتا ہے جو تعلیم کےلئے ضروری نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ انگریزوں نے تعلیمی نظام کو متاثر کرنے اور حقیقی آزادی پسندوں کی شراکت کو چھپانے کے لیے کئی "جعلی سماجی اصلاح کار" بنائے۔ پرمار کے مطابق، برسا منڈا جیسے قبائلی رہنماؤں کی شراکت کو کئی دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انگریزوں نے راجہ رام موہن رائے جیسے لوگوں کو پروموٹ کیا تاکہ نوآبادیاتی دور میں ہونے والے استحصال اور مذہبی تبدیلیوں کو چھپا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ برسا منڈا نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مشنری اسکول میں داخلہ لیا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ تعلیم کے نام پر زبردستی مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پرمار نے کہا کہ "یہ دیکھ کر برسا منڈا نے اسکول چھوڑ دیا اور اپنی زندگی سماجی خدمت اور برطانوی راج سے لڑنے کے لیے وقف کر دی۔" انہوں نے مزید کہا کہ برسا منڈا نے اپنی پوری زندگی قبائلی برادری کو مذہب کی تبدیلی سے بچانے کے لیے کام کیا اور اپنی موت تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔