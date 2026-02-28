آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کیس میں چارج شیٹ داخل، ملزم کی والدہ نے خون آلود کپڑے دھوئے
Published : February 28, 2026 at 12:36 PM IST
گورکھپور: پولیس نے 8 سالہ لڑکی کو اغوا کرکے زیادتی کرنے والے نوجوان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ پولیس نے ملزم کی ماں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس نے اسے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کے خون آلود کپڑے دھوئے تھے۔ پولیس اب ملزمان کو جلد از جلد سزا دلوانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے گی۔
ایس پی نارتھ گیانیندر پرساد نے بتایا کہ پولیس نے عصمت دری کے اس سنگین معاملے میں تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ ملزم کو جیل بھیجنے کے بعد پولیس نے عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ پولیس اس کیس کے لیے فاسٹ ٹریک کورٹ میں درخواست دائر کرے گی تاکہ سزا سنانے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کیا جا سکے۔
چارج شیٹ داخل کرنے میں پولیس کو لڑکی کے بیان کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت دیگر کئی شواہد تک رسائی حاصل ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ چارج شیٹ داخل کرنے اور ملزمان کو سزا دلانے میں عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
پی پی گنج پولیس اسٹیشن کے افسر ارون کمار سنگھ نے متاثرہ کے بیان کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی۔ عدالت کے حکم کے بعد سٹیشن آفیسر نے منگل کو اسپتال میں متاثرہ کا بیان ریکارڈ کرایا۔
اس بیان کے بعد جمعرات کو، واقعے کے صرف پانچ دن بعد، پولیس نے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ متاثرہ اس وقت زیر علاج ہے۔ اسے پانچ ٹانکے لگے لیکن اب اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔
یہ واقعہ 20 فروری 2026 کی رات کو پیش آیا۔ 8 سالہ لڑکی سدھارتھ نگر ضلع سے اپنے دادا دادی کے ساتھ پی پی گنج تھانہ علاقے میں ایک رشتہ دار کے گھر ایک تقریب میں شرکت کے لیے آئی تھی۔
پولیس کے مطابق جب شادی کی تقریب جاری تھی، ملزم اشوک نشاد لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر قریبی باغ میں لے گیا۔ اس نے وہاں اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر فرار ہو گیا۔
اہل خانہ نے لڑکی کی تلاش شروع کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ پولیس کو 21 فروری کی صبح اطلاع دی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے لڑکی کو گاؤں کے ایک باغ سے برآمد کیا۔
اسے ابتدائی علاج کے لیے جنگل کاؤڈیا سی ایچ سی لے جایا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر اسے ضلع اسپتال ریفر کیا، لیکن اس کی حالت بگڑ گئی اور اسے میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ وہ اس وقت وہاں زیر علاج ہے۔
12 گھنٹے کے اندر ملزم گرفتار: ایس پی نارتھ گیانیندر پرساد نے بتایا کہ ملزم اشوک نشاد کو واقعہ کے 12 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی ماں سنیتا دیوی نے شواہد کو مٹانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
گھر پہنچنے پر ملزم کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے خون آلود کپڑے دھوئے۔ پولیس نے ملزم کی والدہ سنیتا کو بھی 24 فروری کو گرفتار کیا اور ثبوت کو تباہ کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا۔