فتح پور میں تہرا قتل؛ ماں، بیٹے اور دیور کو تیز دھار ہتھیاروں سے کاٹ دیا؛ نامعلوم حملہ آور فرار
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مہندر پال سنگھ نے کہا کہ اس واقعہ کو جلد ہی حل کر لیا جائے گا۔
Published : March 12, 2026 at 9:51 AM IST
فتح پور، اترپردیش: ضلع کے شہر کوتوالی علاقے میں واقع چوفروا گاؤں میں بدھ کو دن دیہاڑے ہوئے تہرے قتل نے ہلچل مچا دی۔ نامعلوم حملہ آوروں نے گھر میں گھس کر ماں، بیٹے اور بھابھی کو تیز دھار ہتھیاروں سے گلے کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گاؤں والوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر جمع ہو گئی۔
پولیس کے مطابق چوفروا گاؤں کے رہنے والے اشوک سریواستو اپنی بیوی سشیلا سریواستو (45) بیٹے کمل سریواستو (25) اور دیور سشیل سریواستو (40) کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ نامعلوم حملہ آور گھر میں داخل ہوئے اور تینوں پر تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔
جب پڑوسیوں کو واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا۔ پولیس کے مطابق ماں اور بیٹے کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ دیور سشیل سریواستو ضلع ہسپتال میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ واقعہ کے وقت خاندان کے سربراہ اشوک سریواستو فتح پور شہر میں اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہوئے تھے۔
اطلاع ملتے ہی ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مہندر پال سنگھ اور صدر کوتوالی انچارج ہیمنت مشرا پولیس فورس کے ساتھ پہنچے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد فرانزک ٹیم بھی پہنچی اور شواہد اکٹھے کرنے لگے۔ پولیس نے تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تفتیش شروع کر دی ہے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مہیندر پال سنگھ نے بتایا کہ پہلی نظر سے یہ معاملہ قتل معلوم ہوتا ہے اور ہر پہلو کی تحقیقات جاری ہے۔ اس واقعہ کو جلد حل کر لیا جائے گا۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس مہندر پال سنگھ نے یہ جانکاری فراہم کی۔