دل دہلا دینے والا ویڈیو، پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان پھنسی 'ماں' نے بیٹی کی جان بچائی
سمستی پور ضلع کےشاہ پور پٹوری ریلوے اسٹیشن پر، اس منظر کو دیکھنے والےسبھی لوگوں کی سانسیں رک گئیں جب دس بوگیاں گرج کرگزر گئیں۔
Published : May 16, 2026 at 10:10 AM IST
سمستی پور: بہار کے سمستی پور کے شاہ پور پٹوری ریلوے اسٹیشن پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایک لمحے کے لیے سب کی سانسیں روک دیں۔ پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان تنگ فاصلہ میں پھنسی ماں نے خود کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیٹی کو آخری لمحے تک اپنے سینے سے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کل چار لوگ پھنس گئے تھے۔ تیز رفتار ٹرین کے ڈبوں کی گرج سے اوپر اٹھتی چیخوں، دہشت اور پرجوش دعاؤں کے درمیان، اسٹیشن پر موجود تماشائیوں کے ذہن میں بے چینی تھی۔ سب کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ خاتون اور بچی کی جان بچ جائے۔
ریلوے پٹریوں کو عبور کرنا مہنگا ثابت ہوا:
یہ بڑا حادثہ سمستی پور ضلع کے شاہ پور پٹوری ریلوے اسٹیشن پر اس وقت پیش آیا جب ایک خاندان پلیٹ فارم پر چڑھنے کے لیے ریلوے پٹریوں کو عبور کر رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ خاندان پٹوری میں ایک رشتہ دار کی رہائش گاہ پر شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اپنے گھر روزیرا واپس جا رہا تھا۔ اسٹیشن کے مخالف سمت سے آٹو رکشا سے اترنے کے بعد، کنبہ کے افراد پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے پٹریوں کو عبور کرنے کی تیاری میں تھے۔ اچانک ایک ٹرین آ گئی، اور کنبہ کے چار افراد پلیٹ فارم اور چلتی ٹرین کے درمیان تنگ جگہ میں پھنس گئے۔
ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا:
اس واقعے کی تصویر کشی کرنے والا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، جو اپنی بچی کو مضبوطی سے گلے لگائے ہوئے ہے۔ ایک کے بعد ایک، ٹرین کے تقریباً دس ڈبے تیز رفتاری سے گزرے۔ اس دردناک آزمائش کے دوران، اسٹیشن کا ماحول دہشت سے بھرا ہوا تھا کیونکہ مسافر اور خاندان کے دیگر افراد پریشانی سے چیخ رہے تھے۔ پھر بھی، اس خوفناک لمحے میں بھی، ماں نے اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیا—ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ سمستی پور میں ڈیوٹی پر موجود ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ، "ایک خاتون کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ دیگر دو زخمی افراد کے ہاتھ اور ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں؛ فی الحال ضروری معائنے اور علاج جاری ہے۔"
بڑا حادثہ ٹل گیا:
ٹرین کے گزرنے کے فوراً بعد، اسٹیشن پر موجود لوگ چاروں افراد کو بچانے کے لیے بھاگے۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں دو خواتین شدید زخمی ہوئیں، جب کہ ایک نوجوان لڑکی اور خاندان کا دوسرا فرد بال بال بچ گیا۔ زخمی خواتین کی شناخت سویتا دیوی اور خاندان کی ایک اور خاتون رکن کے طور پر ہوئی ہے۔ حادثے کے بعد، دونوں زخمی خواتین کو ابتدائی طور پر مقامی سرکاری اسپتال لے جایا گیا؛ وہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں جدید طبی علاج کے لیے سمستی پور صدر اسپتال ریفر کر دیا گیا۔
ٹاؤن پولیس کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) اجیت کمار نے کہا، "حادثے کی اطلاع ملنے پر، زخمی افراد کو فوری طور پر صدر اسپتال لایا گیا۔ پولیس کی ایک ٹیم تحقیقات کے لیے صدر اسپتال پہنچی۔ زخمیوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔
ریل کی پٹریوں کو عبور کرنے میں لاپرواہی خطرناک ثابت ہوتی ہے:
یہ واقعہ ایک بار پھر ریلوے پٹریوں کو عبور کرنے کی خطرناک عادت کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ جلد بازی اور غفلت کا ایک لمحہ جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم، شاہ پور پٹوری اسٹیشن کا یہ دلخراش واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے طویل عرصے تک رہے گا۔
