پانچ بچوں کی ماں کا 18 سال چھوٹا عاشق، شوہر رکاوٹ بنا تو کر دیا قتل، پولیس نے کیا سازش کا خلاصہ
مرادآباد میں دو روز قبل ایک ادھیڑ عمر شخص کی لاش ملی تھی۔ پولیس نے 24 گھنٹے میں قتل کا معمہ حل کر لیا۔
Published : October 15, 2025 at 10:53 PM IST
مرادآباد(اتر پردیش): اتر دیش کے مرادآباد ضلع میں ناجائز تعلقات سے جڑے ایک سنسنی خیز قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ تھانہ بلاری کی حدود سے ملنے والی لاش کا معمہ حل کرتے ہوئے پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کی بیوی اور اس کا عاشق ہیں۔ پانچ بچوں کی ماں نے اپنے سے 18 سال چھوٹے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر دونوں کے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے کے سبب اس بھیانک جرم کو انجام دیا۔
ایس پی رورل کنور آکاش سنگھ نے بتایا کہ 13 اکتوبر کی رات بلاری تھانہ علاقے کے الہداد پور دیوا ناگلا گاؤں میں ویرپال نامی شخص کے قتل کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر تفتیش شروع کردی۔ تفتیش کے دوران، پولیس نے موبائل کال ریکارڈ اور گواہوں کے بیانات کی جانچ کی، جس سے ویرپال کی بیوی سنیتا (40) اور گاؤں کے رہنے والے انشو (22) کے درمیان اکثر بات چیت ہونے کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور سخت پوچھ گچھ کے بعد دونوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ شواہد کی بنیاد پر پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں سوگ کی فضا ہے۔
ایس پی نے بتایا کہ گاؤں والوں سے پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ چار ماہ قبل دھان کی پیوند کاری کے دوران سنیتا کو انشو سے محبت ہو گئی تھی جو ان سے 18 سال چھوٹا ہے۔ 13 اکتوبر کی رات ویرپال نے اپنی بیوی کو اپنے عاشق کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ پھر اس نے اس کی پٹائی کر دی۔ جھگڑے کے بعد ویرپال کھیتوں میں سونے چلا گیا۔ اس کے بعد سنیتا نے اپنے شوہر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات سنیتا نے اپنے عاشق کو فون کیا اور کہا کہ اگر اس نے اس کے شوہر کو قتل نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اس کے بعد دونوں نے ویرپال کو قتل کرنے کی خوفناک سازش رچی۔ انشو نے اس رات ویرپال کو اس وقت گلا گھونٹ کر قتل کر دیا جب وہ کھیتوں میں سو رہا تھا اور فرار ہو گیا۔ ویرپال کی لاش دیکھ کر گاؤں والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔
گاؤں والوں کے مطابق ویرپال اور سنیتا کی شادی تقریباً 17 سال قبل ہوئی تھی۔ ان کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کی عمر 15 سال ہے۔ والد کی موت اور ماں کی قید کے باعث بچے بے بس ہو گئے ہیں۔