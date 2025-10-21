ETV Bharat / state

ممبئی میں آتشزدگی کے الگ الگ واقعات میں ماں، بیٹی سمیت 6 افراد ہلاک

نئی ممبئی میں دیوالی کے موقع پر کاموٹھے اور واشی میں آتشزدگی کے دو الگ الگ واقعات میں چھ افراد ہلاک ہو گئے۔

ممبئی میں آتشزدگی کے الگ الگ واقعات میں ماں، بیٹی سمیت 6 افراد ہلاک
ممبئی میں آتشزدگی کے الگ الگ واقعات میں ماں، بیٹی سمیت 6 افراد ہلاک (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 1:47 PM IST

ممئی : نوی ممبئی میں دیوالی کی رات کاموٹھے کے امبے شردھا سوسائٹی میں سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ تیسری منزل پر لگی یہ آگ تیزی سے پھیل گئی اور عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ واقعہ منگل کی صبح 5 بجے پیش آیا۔

اس حادثہ میں ایک خاتون اور اس کی بیٹی عمارت میں پھنس گئیں اور جانبر نہ ہو سکیں۔ فائر بریگیڈ کی پانچ گاڑیوں اور امدادی عملے کی فوری کارروائی کے باوجود انہیں بچایا نہ جا سکا۔ دیگر اہل خانہ محفوظ رہے، لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس دھماکے کی وجہ اور انخلاء میں ناکامی کی تحقیقات کر رہی ہے۔

آدھی رات کو واشی کے راہیجا ریذیڈنسی میں ایک اور آگ لگ گئی۔ دسویں منزل سے شروع ہونے والی یہ آگ گیارہویں اور بارہویں منزل تک پھیل گئی۔ اس حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے، جن میں دو خواتین، ایک مرد اور ایک چھ سالہ بچی شامل ہیں۔ دس افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 40 فائر فائٹرز اور 8 فائر ٹینڈرز نے صبح 4 بجے تک آگ پر قابو پایا۔ یہ واقعہ بھی دیوالی کی خوشیوں کو غم میں بدل گیا۔

یہ بھی پڑھیں: ہند۔پاک سرحد پر دیوالی کا جشن: بھارتی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر منایا روشنیوں کا تہوار

دونوں واقعات کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ حادثات دیوالی کی خوشیوں پر غم کا سایہ ڈال گئے۔

NAVI MUMBAI
DIWALI
ممبئی میں آتشزدگی
نوی ممبئی
FIRE INCIDENTS IN NAVI MUMBAI

