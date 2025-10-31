ETV Bharat / state

ماں اور بہنوں نے 11 ویں جماعت کی طالبہ کو10 لاکھ روپے میں فروخت کیا، عدالتی حکم پر مقدمہ درج

ٹھاکرگنج تھانے کے انچارج اوم ویرسنگھ چوہان نے کہا کہ معاملےکی سنجیدگی سےجانچ کی جائے گی اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔

لکھنؤ: اترپردیش کی دارالحکومت لکھنؤ کے ٹھاکر گنج میں 11ویں جماعت کی 19 سالہ طالبہ کو اس کی ماں اور دو بہنوں نے 10 لاکھ روپے میں نامعلوم شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ متاثرہ لڑکی کا الزام ہے کہ اب اس پر جسم فروشی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے بے دردی سے مارا پیٹا گیا، شدید زخمی حالت میں اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ عدالتی حکم پر ماں، دو بہنوں اور نامعلوم خریدار کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔

متاثرہ کے مطابق اس کی ماں اور بہنیں اس سے اکثر رقم کا مطالبہ کرتی تھیں۔ کچھ دن پہلے، انہوں نے اسے ایک نامعلوم شخص کے ساتھ جانے کو کہا۔ جب اس نے مخالفت کی تو انہوں نے چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ اسے 10 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا ہے۔ اب اسے جانا ہو گا۔

متاثرہ نے بتایا کہ "جب میں نے جانے سے منع کیا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے مار پیٹ کی جس سے میں شدید زخمی ہو گئی، میں کئی دن تک ہسپتال میں داخل رہی، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔"

علاج کروانے کے بعد، طالبہ نے اپنے والد سے مدد مانگی جو علیحدہ رہتے ہیں۔ جو پہلے ہی ایک سنگین بیماری میں مبتلاہیں۔ طالبہ کے مطابق ماں بہنوں کی ایسی حرکتوں سے والد پریشان تھے اسی لئے والد نے علیحدگی اختیار کی تھی۔

مزید پڑھیں: علی گڑھ پولیس کا حیرت انگیز کارنامہ: پہلی جماعت کے طالب علم پر الزام، عدالت نے امن خراب کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا

عدالتی مداخلت کے بعد ایف آئی آر درج

بار بار مایوسی کے باوجود، متاثرہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ آخر کار عدالتی احکامات پر اس کی والدہ، دو بہنوں اور ایک نامعلوم خریدار کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ ٹھاکر گنج پولیس اسٹیشن کے انچارج اوم ویر سنگھ چوہان نے کہا کہ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جائے گی اور قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔

