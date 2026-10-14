اعظم خان کی مشکلوں میں اضافہ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نئی ایف آئی آر درج کرلی

اعظم خان کی مشکلوں میں اضافہ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نئی ایف آئی آر درج کرلی
494 کروڑ کی تعمیرات، 78 کروڑ کا ریٹرن! کیا ہے پورا سچ؟
Published : October 14, 2026 at 2:06 PM IST
رامپور/لکھنؤ، اترپردیش: سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما محمد اعظم خان اور محمد علی جوہر یونیورسٹی سے جڑے معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) کی دستاویزات میں کئی سنگین الزامات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ان اہم دستاویزات میں یونیورسٹی کی تعمیر پر ہوئے کروڑوں روپے کے اخراجات، سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال اور ٹرسٹ کو ملنے والے ملکی و غیر ملکی چندے کی باریک بینی سے کی جانے والی جانچ سے جڑے کئی سنسنی خیز اور اہم نکات سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اعظم خان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
ای ڈی کی جانب سے ان تمام مالی بے ضابطگیوں کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد اب متعلقہ قانونی دفعات کے تحت باقاعدہ ایف آئی آر (FIR) درج کرنے اور اگلی سخت قانونی کارروائی کرنے کی سفارش اور درخواست بھی کی گئی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق یونیورسٹی کے فنڈز کی منتقلی اور زمینوں کے حصول میں مروجہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس پر اب قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
تعمیراتی لاگت اور انکم ٹیکس ریٹرن میں بڑا فرق
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی دستاویز کے مطابق، جوہر یونیورسٹی کیمپس میں بنی عمارتوں کی تعمیراتی لاگت 494 کروڑ 46 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف، مالیاتی سال 2013-14 سے 2024-25 تک ٹرسٹ کے انکم ٹیکس ریٹرن میں کل سرمایہ کاری کا خرچ (Capital Expenditure) صرف 78 کروڑ 32 لاکھ روپے دکھایا گیا ہے۔ اس طرح، دونوں اعداد و شمار کے درمیان تقریباً 416 کروڑ 14 لاکھ روپے کا بڑا فرق پایا گیا ہے۔ ED کی دستاویز میں اس فرق کو لے کر سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
"ہمارے یہاں جو تھانہ عظیم نگر ہے، جس کے تحت جوہر یونیورسٹی آتی ہے، وہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے بہت تفصیلی جانچ کی تھی۔ جس سلسلے میں سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا ہے، یعنی کوئی سرکاری عمارت کہیں اور دکھا کر اس کے پیسے جوہر یونیورسٹی کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں، اس کے متعلق ED کی تحریر آئی تھی۔ جس پر مقدمہ نمبر 224/26 اور بھارتیہ نیاۓ سنہیتا (BNS) کی دفعات 61، 316، 318، اور انسدادِ کرپشن ایکٹ 1988 کی دفعات 13 اور 13(2) کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش دائرہ افسر (CO) ٹانڈہ کی طرف سے کی جائے گی"۔:— انیل کمار سنگھ، پولیس سپرنٹنڈنٹ (SP)
سرکاری فنڈز کے استعمال کا الزام
دستاویز میں الزام لگایا گیا ہے کہ سرکاری ٹھیکوں (Contracts) سے جڑا تعمیراتی مواد یونیورسٹی کیمپس کی عمارتوں میں استعمال کیا گیا۔ ایک ٹھیکیدار کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 186 کروڑ روپے کے سرکاری ٹھیکے تھے، جن میں سے 30 سے 40 فیصد رقم کا تعمیراتی مواد جوہر یونیورسٹی بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ، اتر پردیش جل نگم کے ذریعے یونیورسٹی کیمپس میں پنڈال، ہاسٹل اور ہسپتال کی تعمیر کے لیے 23 کروڑ 41 لاکھ روپے منظور ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ وہیں، ودھایک ندھی (MLA Fund) سے بھی اس نجی کیمپس میں 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کے تعمیراتی کام کرائے جانے کا ذکر ہے۔
چندے اور ٹرسٹ کے طریقہ کار پر سوال
ED کی دستاویز میں ٹھیکیداروں اور دیگر اداروں سے 'مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ' کو ملنے والے چندے کی جانچ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں ایک ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے مالیاتی سال 2013-14 سے 2016-17 کے درمیان 6 کروڑ 23 لاکھ 50 ہزار روپے بطور دان (چندہ) دیے جانے کی معلومات شامل ہیں۔ دستاویز میں سرکاری فنڈز کے مبینہ غلط استعمال، ٹرسٹ کے مالیاتی لین دین اور دیگر ممکنہ بے ضابطگیوں کو لے کر سخت قانونی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
ٹرسٹ اور ملزمین
پولیس سپرنٹنڈنٹ کے مطابق، ED کی اس تفصیلی رپورٹ کے بعد باقاعدہ مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، جس میں جوہر ٹرسٹ اور دو افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اب دستیاب شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر اگلی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔