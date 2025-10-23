سرکاری اسپتال کے بیت الخلا میں نابالغ لڑکی سے بدفعلی، ملزم گرفتار
ملزم کے خلاف پاسکو ایکٹ 2012 کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : October 23, 2025 at 3:53 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کے کولکاتہ میں سرکاری ایس ایس کے ایم میڈیکل کالج اور اسپتال کے کیمپس میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے واقعہ کے سلسلے میں ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔
شہر کے ایک پولیس افسر کے مطابق یہ جرم بدھ کی سہ پہر ہسپتال کے احاطے میں پیش آیا، اور پولیس نے ملزم کو اسی رات گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفنسز (پاسکو) ایکٹ، 2012 کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم کو جمعرات کو کولکاتہ کی ایک نچلی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں سرکاری وکیل اس کی پولیس تحویل طلب کرے گا۔
حالانکہ پولیس نے گرفتار نوجوان کی شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، سٹی پولیس ذرائع نے بتایا کہ ملزم کولکاتہ کے ایک اور سرکاری ہسپتال این آر ایس میڈیکل کالج اور ہسپتال میں کنٹریکٹ ملازم ہے۔
معلوم ہوا ہے کہ ملزم نوجوان پہلے ایس ایس کے ایم سے وابستہ تھا اور اکثر اسپتال آتا تھا۔ اس کے خلاف بنیادی الزام ایس ایس کے ایم کیمپس کے ایک بیت الخلاء میں 15 سالہ لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ہے۔ متاثرہ شخص ایس ایس کے ایم کے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں علاج کے لیے آیا تھا۔
متاثرہ کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ملزم خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ کو اسپتال کے ٹراما سینٹر کے بیت الخلا لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ متاثرہ لڑکی صدمے کی حالت میں بیت الخلاء سے نکلی اور اپنے والدین کو بتایا۔
اس کے بعد بھوانی پور تھانے کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ پولیس کی ایک ٹیم نے اسی رات ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ سوالات اٹھائے جارہے ہیں کہ ملزم ایس ایس کے ایم کے اندر آزادانہ گھومنے پھرنے میں کامیاب کیسے ہوا حالانکہ وہ اسپتال سے وابستہ نہیں تھا۔
اس ہفتے کے شروع میں مغربی بنگال پولیس کے ایک ٹریفک ہوم گارڈ کو کولکاتہ سے متصل ہاوڑہ ضلع کے البیریا کے ایک سرکاری اسپتال میں ایک خاتون جونیئر ڈاکٹر پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم ہوم گارڈ نے اسے زیادتی کی دھمکی بھی دی۔