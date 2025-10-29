محمد اظہر الدین 31 اکتوبر کو وزیر کے عہدے کا لیں گے حلف! کانگریس ہائی کمان نے دیا گرین سگنل
تلنگانہ کانگریس حکومت میں فی الحال ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔اس کی وجہ سے کابینہ میں مسلمانوں کی کم نمائندگی کا الزام لگتا ہے
Published : October 29, 2025 at 8:22 PM IST
حیدرآباد: سابق کرکٹر اور ایم ایل سی محمد اظہر الدین کو تلنگانہ حکومت میں وزیر بنایا جائے گا۔ وہ جمعہ 31 اکتوبر کو راج بھون میں حلف لیں گے۔ ریاستی وزیر اعلی ریونت ریڈی جمعہ 31 اکتوبر کو اپنی کابینہ کی توسیع کریں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ میں توسیع میں اظہر الدین وزیر کے طور پر حلف لیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) نے ریاستی کابینہ میں توسیع کو ہری جھنڈی دے دی ہے۔
ذرائع کے مطابق کانگریس کی اعلیٰ قیادت گزشتہ کچھ دنوں سے کابینہ میں توسیع پر بات چیت کر رہی ہے۔ فی الحال، ریاستی کابینہ میں 15 وزراء ہیں، اور مزید تین کی تقرری کا امکان ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ مسلم اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے اظہر الدین کو فی الحال وزارتی عہدہ دیا گیا ہے۔
تلنگانہ کانگریس حکومت میں فی الحال ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کابینہ میں مسلمانوں کی کم نمائندگی کا الزام لگتا ہے۔ اظہر الدین کی بطور وزیر تقرری اب اس خلا کو پر کرے گی۔ ان کی شمولیت سے ریونت ریڈی کی کابینہ میں وزراء کی کل تعداد 16 ہو جائے گی، جو ریاست کے زیادہ سے زیادہ 18 سے بڑھ کر 16 ہو جائے گی۔
اظہر الدین نے 2023 میں جوبلی ہلز اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑے اور ہار گئے۔ انہوں نے آئندہ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب لڑنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ تاہم کانگریس ہائی کمان نے انہیں ایم ایل سی بنانے کا فیصلہ کیا۔ کانگریس پارٹی نے سابق کرکٹر محمد اظہر الدین اور تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر ایم کودنڈارام کو گورنر کے کوٹہ کے تحت ایم ایل سی کے طور پر نامزد کیا ہے۔ تاہم گورنر نے ابھی تک کسی بھی نام کی منظوری نہیں دی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ کانگریس ہائی کمان نے ایم ایل سی تقرری کا عمل مکمل نہ ہونے کے باوجود وزیر کے طور پر اظہر الدین کی حلف برداری کو منظوری دے دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ دو دنوں میں اے آئی سی سی کے اندر کابینہ کی توسیع پر بڑے پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
کابینہ میں تین وزراء بطور وزیر حلف لیں گے
دسمبر 2023 میں، وزیر اعلی ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت وزیر اعلیٰ کے ساتھ 12 وزراء نے حلف لیا۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے 18 ماہ بعد 8 جون 2025 کو پہلی کابینہ میں توسیع کے دوران تین وزراء نے حلف لیا۔ فی الحال، کانگریس ہائی کمان نے مسلم اقلیت کو کابینہ میں جگہیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اظہرالدین کے ساتھ تین وزرا کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔
ہندوستان کے لیے 99 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اظہر الدین
محمد اظہر الدین نے 99 ٹیسٹ میچوں میں ہندوستانی ٹیم کی نمائندگی کی۔ وہ اپنا 100 واں ٹیسٹ کھیلنے والے تھے جب ان پر میچ فکسنگ کا الزام لگا۔ 2000 میں، بی سی سی آئی نے تحقیقات کے بعد اظہر پر تاحیات پابندی لگا دی۔ تاہم، 2012 میں آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے اس پابندی کو ختم کر دیا تھا۔