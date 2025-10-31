ٹیم انڈیا کے سابق کپتان اظہر الدین نے تلنگانہ کے وزیرکے طور پر حلف لیا
تلنگانہ راج بھون میں اظہرالدین کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، گورنر جشنو دیو ورما نے اظہر الدین کو حلف دلایا۔
Published : October 31, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 4:59 PM IST
حیدرآباد : بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے جمعہ کو تلنگانہ حکومت میں وزیر کے طور پر حلف لیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے راج بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں اظہر الدین کو عہدے کا حلف دلایا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی اور وزراء نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔
اظہر الدین کے کریئر پر ایک نظر: اظہر الدین 8 فروری 1963 کو حیدرآباد شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پرائمری تعلیم عابڈس کے آل سینٹس ہائی اسکول سے حاصل کی۔ انہوں نے نظام کالج میں بی کام کی تعلیم حاصل کی۔ اپنے چچا زین العاب الدین سے متاثر ہو کر انہوں نے کرکٹ کے میدان کی طرف قدم بڑھایا۔ اظہر الدین نے 1984 میں بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا، انہوں نے بطور کرکٹر بین الاقوامی سطح پر اپنی ایک پہچان بنائی۔ اس وقت انہوں نے پہلے تینوں ٹیسٹ میچوں میں سنچریاں بنا کر شائقین کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے سب سے اسٹائلش بیٹسمینس میں سے ایک تھے اور اپنی فیلڈنگ کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔
کرکٹ کپتان سے وزیر: اظہر الدین نے 1989 میں بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 16 سالہ طویل کرکٹ کیریئر میں انہوں نے 99 ٹیسٹ اور 334 ون ڈے کھیلے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے 19 فروری 2009 کو کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال وہ یوپی کے مرادآباد حلقہ سے رکن پارلیمنٹ کے طور پر کامیاب ہوئے۔ کانگریس نے انہیں 2014 میں راجستھان کے ٹن سوائی مادھوپور سے میدان میں اتارا تھا، لیکن وہ الیکشن ہار گئے۔ 2018 میں، اظہر الدین کو ٹی پی سی سی کا کارگذار صدر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 2018 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کے لیے مہم چلائی تھی، لیکن پارٹی نے انہیں اسمبلی یا لوک سبھا انتخابات میں نہیں اتارا تھا۔ انہوں نے 2023 میں تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں جوبلی ہلز حلقہ سے مقابلہ کیا لیکن ہار گئے۔ اظہر الدین نے 31 اکتوبر 2025 کو تلنگانہ کے وزیر مملکت کے طور پر حلف لیا۔
اظہرالدین، جو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں وزیر کی حثیت سے حلف لینے کے بعد کہا کہ "میں وزیر بننے کا موقع ملنے پر بہت خوش ہوں۔ مجھے یہ موقع دینے کے لئے میں کانگریس قیادت اور وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہوں۔ بی جے پی اور بی آر ایس کی تنقیدیں درست نہیں ہیں۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں کانگریس جیتے گی۔ کسی بھی محکمے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے۔"