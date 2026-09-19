محمد علی جوہر عظیم مجاہدِ آزادی تھے، تاریخ پڑھیں: تزمین فاطمہ کا یوگی آدتیہ ناتھ کو جواب
مولانا محمد علی جوہر برطانوی دورِ حکومت میں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ اہم مسلم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔
Published : September 19, 2026 at 5:29 PM IST
رامپور : سماج وادی پارٹی کی رہنما اور سابق رکن پارلیمنٹ تزمین فاطمہ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے مبینہ حالیہ بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مولانا محمد علی جوہر کو ایک عظیم مجاہدِ آزادی اور ممتاز قومی رہنما قرار دیا ہے۔ تزمین فاطمہ نے کہا کہ جن لوگوں کو محمد علی جوہر کے بارے میں غلط فہمی ہے، انہیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رامپور میں محمد علی جوہر یونیورسٹی کے یومِ تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تزمین فاطمہ نے کہا کہ یونیورسٹی کا نام مولانا محمد علی جوہر کے نام پر رکھا گیا ہے اور ان کی تاریخی حیثیت کو سمجھنے کے لیے پرانی تاریخ اور آزادی کی جدوجہد کا مطالعہ ضروری ہے۔
ان کے مطابق مولانا محمد علی جوہر نہ صرف ایک بڑے آزادی پسند رہنما تھے بلکہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ان کا نمایاں مقام ہے۔ تزمین فاطمہ محمد علی جوہر یونیورسٹی اور اس کے بانی ٹرسٹ کی سیکریٹری بھی رہ چکی ہیں۔ تزمین فاطمہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے محمد علی جوہر یونیورسٹی کے نام پر اعتراض کرتے ہوئے محمد علی جوہر کو ملک کی تقسیم کا ذمہ دار قرار دینے والا تبصرہ کیا تھا۔ اسی کے جواب میں تزمین فاطمہ نے محمد علی جوہر کی جدوجہدِ آزادی اور قومی سیاست میں کردار کی طرف توجہ دلائی۔
انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی رکھنے والوں کو تاریخ پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے آزادی کے حوالے سے جوہر کے خیالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ مکمل آزادی کے خواہاں تھے اور غلام ملک میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر برطانوی دورِ حکومت میں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ اہم مسلم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ خلافت تحریک کے نمایاں رہنماؤں میں تھے اور صحافت و سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ 1923 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت میں بھی اہم کردار ادا کرچکے تھے۔
محمد علی جوہر نے ہندوستان کی آزادی کے مطالبے کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا اہم حصہ بنایا۔ ان کا انتقال 1931 میں لندن میں ہوا اور ان کی تدفین بیت المقدس میں کی گئی۔ ان کی سیاسی زندگی اور آزادی کی جدوجہد ہندوستان کی جدید سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ تزمین فاطمہ نے اپنے خطاب میں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی موجودہ مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کی 38 عمارتوں سے متعلق حالیہ انہدامی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طلبا نے یونیورسٹی کی حفاظت کےلئے احتجاج کیا اور انتظامیہ و پولیس کے دباؤ کا سامنا کیا۔
رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جولائی 2026 میں یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 عمارتوں کو مبینہ طور پر منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیر کیے جانے کی بنیاد پر انہدام کا حکم جاری کیا تھا۔ اتھارٹی کے مطابق میڈیکل کالج کی عمارت اور ایک اکیڈمک بلاک کے علاوہ باقی 38 عمارتوں کے لیے مطلوبہ منظوری موجود نہیں تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس وقت یہ عمارتیں تعمیر کی گئیں، اس وقت متعلقہ علاقہ آر ڈی اے کے دائرۂ اختیار میں نہیں تھا۔
یہ بھی پڑھیں: مدھیہ پردیش میں بڑا سڑک حادثہ، نالے میں کار ڈوبنے سے آٹھ لوگوں کی موت
بعد ازاں مرادآباد ڈویژنل کمشنر کی عدالت نے 38 عمارتوں کے انہدام کے حکم پر عبوری روک لگا دی تھی، جس کے باعث فی الحال انہدامی کارروائی رک گئی۔ معاملہ اپیل کی سطح پر زیرِ غور ہے۔ تزمین فاطمہ نے کہا کہ طلبہ نے یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ اگر یونیورسٹی کی عمارتیں بھی منہدم کردی جائیں تو وہ درختوں کے نیچے یا زمین پر بیٹھ کر اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ انہوں نے طلبہ اور اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنے پر مبارکباد دی اور یونیورسٹی کے قیام کے بعد سے پیش آنے والے مختلف مسائل کا ذکر کیا۔