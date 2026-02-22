ETV Bharat / state

دہشت گردی کے الزام میں چھ افراد گرفتار، سوشل میڈیا پر پاک حمایت یافتہ دہشت گردوں کی حمایت کا الزام

پولیس کے مطابق تمام ملزمین پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت میں پوسٹس اور مواد شیئر کر رہے تھے۔

module active on social media in support of pak backed terrorist organizations busted six arrested Urdu News
دہشت گردی کے الزام میں چھ افراد گرفتار (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 2:04 PM IST

نئی دہلی: دہلی پولیس نے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت میں سوشل میڈیا پر سرگرم ایک ماڈیول کا پردہ فاش کیا ہے اور چھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔

پولیس کے مطابق تمام ملزمین پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت میں پوسٹس اور مواد شیئر کر رہے تھے اور مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمین کی شناخت میزان الرحمان، محمد شبات، عمر، محمد لتن، محمد شاہد اور محمد اجمل کے نام سے ہوئی ہے۔

ملزمین گارمنٹس انڈسٹری کے ملازم

یہ کارروائی بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں کی گئی جہاں سے تمام ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولس ٹیموں نے اتھکولی علاقے سے دو، پالڈم سے تین اور تروموروگن پونڈی علاقے سے ایک کو گرفتار کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تمام ملزمین گارمنٹس انڈسٹری میں کام کرتے تھے اور جعلی آدھار کارڈ کے ذریعے اپنی شناخت چھپا رہے تھے۔

دارالحکومت میں "فری کشمیر" کے پوسٹر

چھاپے کے دوران ملزمین سے 8 موبائل فونز اور 16 سم کارڈ برآمد ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ الیکٹرانک آلات سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور دہشت گردی کے حامی مواد کو پھیلانے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملزمین نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں جاسوسی کی۔ پولیس نے کہا کہ دارالحکومت میں "فری کشمیر" کے پوسٹر لگانے کا واقعہ بھی اس نیٹ ورک سے منسلک ہو سکتا ہے۔

قومی سلامتی کے پیش نظر کارروائی

پولیس نے کہا ہے کہ فی الحال تمام ملزمین کو ٹرین کے ذریعے دہلی لایا جا رہا ہے، جہاں ان سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی جائے گی۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور وہ اس نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کی تلاش کر رہی ہے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی قومی سلامتی کے پیش نظر کی گئی ہے اور کسی بھی قسم کی ملک دشمن سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔

ایڈیٹر کی پسند

