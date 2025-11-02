مودی ٹرمپ سے خوفزدہ اور ان کا ریموٹ کنٹرول بڑے کاروباریوں کے ہاتھوں میں ہے، راہل نے الزام لگایا
راہل گاندھی نے کہا کہ 1971 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو امریکہ نے دھمکی دی تھی لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوئیں۔
Published : November 2, 2025 at 4:59 PM IST
بیگوسرائے / کھگڑیا: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ صرف امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے "خوفزدہ" ہیں بلکہ ان کا ’ریموٹ کنٹرول‘ بڑے کاروباریوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے بہار میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اور این ڈی اے پر سخت حملہ کیا۔
راہل گاندھی نے بیگوسرائے اور کھگڑیا اضلاع میں بیک ٹو بیک ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "بہت چوڑا سینہ ہونا آپ کو مضبوط نہیں بناتا۔ ذرا مہاتما گاندھی کو دیکھیں، جو دبلے تھے لیکن اس وقت کے سپر پاور انگیزروں سے مقابلہ کیا۔" انہوں نے الزام لگایا کہ "دوسری طرف، ہمارے پاس 56 انچ کے سینے کی گھمنڈ کے ساتھ نریندر مودی ہیں، جنہیں ٹرمپ نے آپریشن سندور کے دوران فون کیا، جس کی وجہ سے مودی گھبراہٹ کا شکار ہوگئے اور پاکستان کے ساتھ فوجی تنازعہ دو دن میں ختم ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں، بلکہ امبانی اور اڈانی کے ہاتھوں میں ان کا ریموٹ کنٹرول ہے۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ 1971 میں، اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو امریکہ نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ "خوفزدہ نہیں ہوئیں اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی ضرورت تھی"۔ "لیکن جب ٹرمپ نے مودی کو آپریشن سندور روکنے کے لیے کہا تو انہوں نے اسے روک دیا۔" گاندھی نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت کے تمام بڑے فیصلے جیسے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کا مقصد "چھوٹے کاروباروں کو تباہ کرنا اور بڑے صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانا ہے"۔
انہوں نے کہاکہ "ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ہم چھوٹے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے فونز اور ٹی شرٹس پر میڈ ان چائنا لیبلز کو بہار کے ٹیگز سے بدلنا چاہتے ہیں۔" یہ دعوی کرتے ہوئے کہ پی ایم ووٹوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، راہل گاندھی نے کہا کہ "وہ ووٹوں کے لیے اسٹیج پر بھی ناچیں گے۔ الیکشن کے دن تک آپ جو کچھ کہیں گے، مودی وہی کریں گے۔ لیکن انتخابات کے بعد وہ صرف اپنے پسندیدہ اداروں کے لیے ہی کام کریں گے۔"