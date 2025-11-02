ETV Bharat / state

مودی ٹرمپ سے خوفزدہ اور ان کا ریموٹ کنٹرول بڑے کاروباریوں کے ہاتھوں میں ہے، راہل نے الزام لگایا

راہل گاندھی نے کہا کہ 1971 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو امریکہ نے دھمکی دی تھی لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوئیں۔

مودی ٹرمپ سے خوفزدہ اور ان کا ریموٹ کنٹرول بڑے کاروباریوں کے ہاتھوں میں ہے، راہل نے الزام لگایا
مودی ٹرمپ سے خوفزدہ اور ان کا ریموٹ کنٹرول بڑے کاروباریوں کے ہاتھوں میں ہے، راہل نے الزام لگایا (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بیگوسرائے / کھگڑیا: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ صرف امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے "خوفزدہ" ہیں بلکہ ان کا ’ریموٹ کنٹرول‘ بڑے کاروباریوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے بہار میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اور این ڈی اے پر سخت حملہ کیا۔

راہل گاندھی نے بیگوسرائے اور کھگڑیا اضلاع میں بیک ٹو بیک ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ "بہت چوڑا سینہ ہونا آپ کو مضبوط نہیں بناتا۔ ذرا مہاتما گاندھی کو دیکھیں، جو دبلے تھے لیکن اس وقت کے سپر پاور انگیزروں سے مقابلہ کیا۔" انہوں نے الزام لگایا کہ "دوسری طرف، ہمارے پاس 56 انچ کے سینے کی گھمنڈ کے ساتھ نریندر مودی ہیں، جنہیں ٹرمپ نے آپریشن سندور کے دوران فون کیا، جس کی وجہ سے مودی گھبراہٹ کا شکار ہوگئے اور پاکستان کے ساتھ فوجی تنازعہ دو دن میں ختم ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں، بلکہ امبانی اور اڈانی کے ہاتھوں میں ان کا ریموٹ کنٹرول ہے۔

کانگریس لیڈر نے کہا کہ 1971 میں، اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو امریکہ نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ "خوفزدہ نہیں ہوئیں اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی ضرورت تھی"۔ "لیکن جب ٹرمپ نے مودی کو آپریشن سندور روکنے کے لیے کہا تو انہوں نے اسے روک دیا۔" گاندھی نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت کے تمام بڑے فیصلے جیسے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کا مقصد "چھوٹے کاروباروں کو تباہ کرنا اور بڑے صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانا ہے"۔

یہ بھی پڑھیں: بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کو اپنے 20 سالہ دور اقتدار کا حساب دینا چاہئے: گہلوت

انہوں نے کہاکہ "ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ہم چھوٹے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے فونز اور ٹی شرٹس پر میڈ ان چائنا لیبلز کو بہار کے ٹیگز سے بدلنا چاہتے ہیں۔" یہ دعوی کرتے ہوئے کہ پی ایم ووٹوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، راہل گاندھی نے کہا کہ "وہ ووٹوں کے لیے اسٹیج پر بھی ناچیں گے۔ الیکشن کے دن تک آپ جو کچھ کہیں گے، مودی وہی کریں گے۔ لیکن انتخابات کے بعد وہ صرف اپنے پسندیدہ اداروں کے لیے ہی کام کریں گے۔"

TAGGED:

ALLEGES RAHUL
REMOTE CONTROLLED BY BIG BUSINESS
کانگریس لیڈر راہل گاندھی
بہار انتخابات
MODI NOT ONLY SCARED OF TRUMP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.