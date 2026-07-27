ممبئی احتجاج: پولیس وین کو روکنے والی لڑکی نے ٹرولنگ کا الزام لگایا
ریا سوشل میڈیا پر ایک جانا مانا نام بن گیا ہے، پولیس وین کو ایک ہاتھ سے روکنے کی تصویر خوب وائرل ہوئی ہے۔
By PTI
Published : July 27, 2026 at 3:59 PM IST
ممبئی: ماڈل ریا اہیر کو گزشتہ ہفتے ممبئی میں طلباء کے احتجاج کے دوران پولیس وین کو روکتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ریا نے اسے آن لائن ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے پولیس سے رابطہ کیا اور کہا کہ انہیں اس کے اس کام (پولیس وین کو روکنے کی کوشش) کے بدولت سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا ہے۔
22 جولائی کو دادر کے شیواجی پارک میں بارش سے جاری احتجاج کی ایک وائرل تصویر میں، اہیر کو پولیس وین کے سامنے کھڑا دیکھا گیا۔ اس وین میں پولیس نوجوان مظاہرین کو لے کر جا رہی تھی۔
تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ، سرمئی رنگ کی ہوڈی پہنے بارش میں پولیس وین کو روکنے کے لیے ریا اہیر مضبوطی سے کھڑی ہے۔ یہ تصویر ممبئی میں ہونے والے مظاہروں میں سب سے زیادہ متاثر کن تصویر بن کر ابھری۔
سائبر پولیس کو دی گئی شکایت میں، اہیر نے دعویٰ کیا کہ پولیس وین کو روکنے والی اس کی تصویر وائرل ہونے کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ڈیپ فیک ویڈیوز اور گالی گلوچ کا نشانہ بنی۔
اہیر نے الزام لگایا کہ ایک مربوط آن لائن نفرت انگیز مہم میں ہتک عزت، تصاویروں سے چھیڑ چھاڑ، بدسلوکی، مجرمانہ دھمکیاں اور ٹارگٹ ہراساں کرنا شامل ہے۔
خاتون ماڈل نے اسکرین شاٹس، یو آر ایل اور دیگر ڈیجیٹل شواہد جمع کرائے ہیں، جس میں الزام لگایا گیا کہ متعدد سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے منظم طریقے سے اس کی احتجاجی تصویر کے وائرل ہونے کے بعد اسے نشانہ بناتے ہوئے بدسلوکی اور ہتک آمیز مواد پھیلایا۔
ریا نے کہا کہ وہ وین کے اندر خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو دیکھ کر پریشان ہوگئیں۔
اہیر نے کہا کہ اس نے ایک خاتون کو وین سے باہر نکلنے میں مدد کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے روک دیا۔ اس کے بعد وہ گاڑی کے سامنے کھڑی ہوگئی اور مظاہرین کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: