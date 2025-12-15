بہار میں موب لنچنگ! نوجوان اطہر حسین کا بے دردی سے قتل، جلتی ہوئی لکڑیوں سے پٹائی، پھر کان بھی کاٹ دیے، چار گرفتار
ملک میں پھر ایک نوجوان شر پسند بھیڑ کا شکار بن گیا۔ نالندہ کا ایک نوجوان نوادہ میں موب لنچنگ میں قتل کر دیا گیا۔
Published : December 15, 2025 at 12:25 PM IST
نالندہ: بہار کے نوادہ میں موب لنچنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نالندہ کے ایک نوجوان کو شرپسندوں کے ایک گروپ نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے پیٹا۔ پٹائی سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ شرپسندوں نے اس کا کان بھی کاٹ دیا۔ متاثرہ نوجوان نو دن تک اسپتال میں زیر علاج رہا اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لاکر انتقال کر گیا۔ اس واقعے پر عوام میں غم و غصہ پھوٹ پڑا ہے اور سوشل میڈیا پر حکومت کی امن و امان کی صورتحال پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
پورا معاملہ کیا ہے؟
متوفی 40 سالہ محمد اطہر ولد محمد عالم مرحوم تھا جو نالندہ میں بہار شریف کے لہڑی تھانہ علاقے کے تحت گگندیوان محلہ کا رہنے والے تھا۔ اس خونی واردات کے حوالے سے مقتول کے بھائی محمد محمد شکیب نے بتایا ہے کہ محمد اطہر گگندیوان محلہ کا رہائشی ہے۔ شکیب نے بتایا کہ اطہر حسین کا سسرال نوادہ ضلع کے روہ پولیس اسٹیشن کے تحت مروئی گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ اپنے سسرال میں رہتا تھا اور سڑکوں پر کپڑے بیچنے کا کام کرتا تھا۔
نوجوان پنکچر کی مرمت کے لیے دکان کی تلاش میں تھا
5 دسمبر کی شام، وہ کپڑے بیچنے کے بعد اپنی سائیکل پر واپس آ رہا تھا۔ بھٹاپر گاؤں کے قریب اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ پھر وہ چلنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے الاؤ سے سینک رہے تھے۔ اطہر نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ پنکچر ٹھیک کرنے کی دکان کہاں ہے؟
وحشیانہ حملہ
الاؤ کے اطراف بیٹھے لوگوں نے نوجوان سے کچھ چھیننے کی کوشش کی، جس کی اس نے مزاحمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے لکڑیوں سے مارنے لگے۔ کٹنگ پلیئر سے مقتول کا کان بھی کاٹ دیا۔ اسے بے دردی سے مارا گیا جس کے نتیجے میں اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ دریں اثنا، متاثرہ خاندان نے شکایت درج کرائی ہے اور نام پوچھ کر پٹائی کرنے کا الزام لگایا ہے۔
12 دسمبر کو موت
اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور شدید زخمی نوجوان کو نوادہ اسپتال میں داخل کرایا۔ اس کی سنگین حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے نالندہ کے پاواپوری میں VIMSAS اسپتال ریفر کر دیا۔ نوجوان کی 12 دسمبر کی دوپہر کو علاج کے دوران موت ہوگئی۔
4 ملزمان کی گرفتاری
نوجوان کی موت کے بعد اہل خانہ نے نالندہ کے لہڑی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی۔ لہڑی اسٹیشن ہاؤس آفیسر رنجیت کمار راجک نے روہ سٹیشن ہاؤس آفیسر رنجن کمار سے رابطہ کیا اور پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کل 10 لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ اب تک چار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
پولیس انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ
اس واقعہ کے بعد عوام میں غم و غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نالندہ اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر کلیم خان نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور پولیس انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم کے ریاستی صدر اختر الایمان وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ملاقات کریں گے اور مناسب کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔
