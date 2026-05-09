اوڈیشہ: ہجومی تشدد کے چوبیس گھنٹے بعد نوجوان کا پیٹ پیٹ کر قتل، سکیورٹی انتظامات پر اٹھے سنگین سوال
اڈیشہ کی راجدھانی بھونیشور کے مضافات میں تشدد میں کمی کے آثار نظر نہیں آتے۔
Published : May 9, 2026 at 12:45 PM IST
نیالی (اڈیشہ): دارالحکومت بھونیشور کے مضافات میں خوف کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ بالینتا میں ہجومی تشدد میں ایک ریلوے کانسٹیبل کے قتل کے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد، بالینتا تھانہ علاقہ کے تحت بنگواتی گاؤں میں ایک نوجوان کو مبینہ طور پر پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ دارالحکومت کے مضافات میں متواتر قتل کے ان واقعات نے کمشنریٹ پولیس اور انتظامیہ کو پریشان کر دیا ہے۔
نوجوان ڈکیتی کی نیت سے رکا
خبر کے مطابق، یہ ہولناک واقعہ بالینتا تھانہ علاقے کے بینگواتی گاؤں میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کے کچھ نشے کے عادی نوجوانوں نے سڑک پر ایک شخص کو لوٹنے کی نیت سے روکا۔ عینی شاہدین اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے اس شخص کو لوٹنے کی نیت سے نشانہ بنایا۔
آہنی راڈ سے وحشیانہ حملہ
الزام ہے کہ ان بدمعاشوں نے متوفی پر بار بار لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا۔ اسے بے دردی سے پیٹا گیا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ شدید زخمی شخص کو فوری طور پر بھونیشور کے ایک اسپتال لے جایا گیا لیکن ڈیوٹی ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔
منشیات کے عادی افراد کی دہشت
باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اس واردات کو انجام دینے والے ملزمین عادی مجرم ہیں جن کے خلاف پہلے بھی تھانے میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ یہ مجرم اکثر شراب کے نشے میں رہتے ہوئے ایسے جرائم کرتے ہیں۔ بالینتا پولس اسٹیشن کے افسر نے اسپتال پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا اور معاملے کی مکمل جانچ شروع کردی ہے۔
چوبیس گھنٹوں میں دوسرا بڑا واقعہ
یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے کیونکہ جمعہ 7 مئی کو بالینتا میں ایک نوجوان (ریلوے پولیس کانسٹیبل) کو اسی طرح پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بلینٹا تھانہ علاقے کے بینو پور کے قریب سائی پان چھک کے قریب ہجوم کے حملے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت سومیا رنجن سوین (33) کے طور پر کی گئی ہے جو اولت پور تھانہ علاقہ کے موج پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ رنجن ریلوے کانسٹیبل تھا۔ کمشنریٹ پولیس کے دائرۂ اختیار میں صرف 24 گھنٹے کے اندر دو نوجوانوں کے قتل نے ریاست میں سکیورٹی کی صورتحال پر سنگین سوالات کھڑے کردیے ہیں۔