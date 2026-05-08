اوڈیشہ میں موب لنچنگ: نوجوان خاتون سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں ریلوے کانسٹیبل کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا
یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دارالحکومت کے مضافات میں پیش آیا ہے۔ متوفی کے اہل خانہ نے چھیڑ چھاڑ کے الزامات کی تردید کی۔
Published : May 8, 2026 at 11:23 AM IST
بالینتا، بھونیشور (اڈیشہ): دارالحکومت کے مضافات میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ بلینٹا تھانہ علاقے کے بینو پور کے قریب سائی پان چھک کے قریب ہجوم کے حملے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت سومیا رنجن سوین (33) کے طور پر کی گئی ہے جو اولت پور تھانہ علاقہ کے موج پور گاؤں کے رہنے والے تھے۔ سومیا رنجن ریلوے میں کانسٹیبل تھے۔ پولیس نے سومیا کے رشتہ دار اور بھتیجے اوم پرکاش راوت کو حراست میں لے لیا ہے۔
بھونیشور کے ڈی سی پی نے واقعہ کی جانکاری دی ہے۔ ایک نوجوان خاتون نے اس کانسٹیبل پر الزام لگایا ہے جس کی موت ریپ کی کوشش کی زد میں آکر ہوئی تھی۔ ڈی سی پی جگموہن مینا نے کہا کہ ویڈیو فوٹیج کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کی جائے گی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس واقعے میں تین فریق ملوث تھے۔
شکایت متوفی نوجوان کے خلاف درج کی گئی
پولس کو موصول ہوئی شکایت کے مطابق دو نوجوان خواتین اسکوٹر پر سوار تھیں کہ ایک بائک پر سوار دو نوجوان ان سے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد موٹر سائیکل نے مڑ کر خواتین کو ٹکر مار دی۔ لڑکیوں کو بچانے آئے گاؤں والوں نے ملزم کی پٹائی کی۔ واقعے میں ایک شخص کی موت ہوگئی۔ خاتون نے پولیس اسٹیشن میں زیادتی کی کوشش کی شکایت بھی درج کرائی۔ یہ شکایت متوفی نوجوان کے خلاف درج کی گئی ہے۔ ڈی سی پی جگموہن مینا نے بتایا کہ شکایت درج کرانے والی لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔
موٹر سائیکل ایک نوجوان خاتون سے ٹکرا گئی
متوفی نوجوان کے اہل خانہ کے مطابق، سومیا رنجن سوین اور اس کا بھتیجا اوم پرکاش راوت جو کٹک ضلع کے موج پور گاؤں سے بھونیشور جا رہے تھے۔ کھوردھا ضلع کے بالینٹا پولیس اسٹیشن کے تحت رام چندر کاج کے قریب ان کی موٹر سائیکل ایک نوجوان خاتون سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے دونوں نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد سومیا رنجن کو تشویشناک حالت میں بھونیشور کے کیپیٹل اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں بعد میں ان کی موت ہوگئی۔
پولیس کی موجودگی میں متوفی کی پٹائی کی
سومیا رنجن کے چچا وبھوتی کمار وشال نے الزام لگایا کہ حادثہ رام چندر کاج کے قریب پیش آیا۔ اس پر گاؤں والے مشتعل ہو گئے اور انہوں نے دونوں افراد کو مارا۔ اس جان لیوا حملے میں ان کا بھتیجا جان کی بازی ہار گیا ہے۔ انہوں نے مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ متوفی کے چچیرے بھائی وبھوتی کمار بسوال نے کہا، "ہمیں دوپہر 12 بجے اطلاع ملی کہ سومیا کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے۔ پھر ہمیں خبر ملی کہ لوگوں نے پولیس کی موجودگی میں ان کی پٹائی کی۔"