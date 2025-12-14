راجستھان میں ایم ایل اے فنڈز میں مبینہ بدعنوانی، اسمبلی کی اخلاقیات کمیٹی سے جانچ کے اشارے
نجی نیوز چینل کے انکشافات کہ کئی ایم ایل ایز نے ٹھیکے دینے کے بدلے کمیشن کا مطالبہ کیا، راجستھان میں سیاسی طوفان برپا ہوگیا۔
Published : December 14, 2025 at 5:05 PM IST
جودھپور: راجستھان میں ایم ایل اے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ فنڈز میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کے بعد ریاستی حکومت نے اتوار کو اس معاملے کی جانچ اور ممکنہ کارروائی کے اشارے دیے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اسمبلی کی اخلاقیات کمیٹی کے ذریعے اس معاملے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک نجی نیوز چینل کی جانب سے کیے گئے اسٹنگ آپریشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، کانگریس اور ایک آزاد ایم ایل اے کو ترقیاتی کاموں کے ٹھیکے دینے کے بدلے کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیوز منظرِ عام پر آنے کے بعد ریاست کی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔
جب نائب وزیر اعلیٰ پریم چند بیروا سے جودھپور سرکٹ ہاؤس سے روانگی کے دوران اس معاملے پر سوال کیا گیا تو انہوں نے براہِ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ “حقائق کی بنیاد پر ضروری کارروائی کی جائے گی۔” ادھر بی جے پی کے سینئر رہنما اور شہری ترقی کے وزیر جھابر سنگھ کھرّا نے ان الزامات کو “جمہوریت کے لیے بدقسمت” قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ایم ایل ایز کی ویڈیوز اور تصاویر کی باضابطہ جانچ ہونی چاہیے۔
کھرّا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہاکہ “ہم اسمبلی کی اخلاقیات کمیٹی کے سامنے کارروائی سے متعلق تجویز بھی پیش کریں گے۔” انہوں نے سیاسی جماعتوں سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اپنے اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کریں، اور ایک سابق واقعہ کا حوالہ دیا جس میں ایک ایم ایل اے کو اسمبلی میں سوال پوچھنے کے بدلے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس مبینہ بدعنوانی میں بی جے پی کے کھینوسر سے ایم ایل اے ریوت رام ڈانگا، کانگریس کی ایم ایل اے انیتا جاٹو اور آزاد ایم ایل اے ریتو بناؤت کے نام سامنے آئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ سب ایم ایل اے فنڈز سے ہونے والے ترقیاتی کاموں کے بدلے کمیشن طے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ریوت رام ڈانگا پہلی بار ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وہ ہنومان بینیوال کی راشٹریہ لوکتانترک پارٹی (آر ایل پی) سے وابستہ تھے، تاہم ضمنی انتخابات میں انہوں نے بی جے پی کے ٹکٹ پر بینیوال کی اہلیہ کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ ہنومان بینیوال نے اب تک اس معاملے پر کوئی ردعمل نہیں دیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: رشوت لینے والے آئی آر ایس افسر کے گھر پر سی بی آئی کا چھاپہ، 3.5 کلو سونا اور ایک کروڑ نقد برآمد
حکومت کا دفاع کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ بیروا نے کہا کہ “ڈبل انجن سرکار” نے دو برسوں میں اتنا ترقیاتی کام کیا ہے جتنا پچھلی کانگریس حکومت نے پانچ برسوں میں نہیں کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت ریاست کے مفاد میں مسلسل کام کر رہی ہے۔