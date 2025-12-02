پینتیس سال سے لاپتہ نوجوان بال بچوں کے ساتھ گھر لوٹا، پورا علاقہ سکتے میں، جانیں گمشدگی اور واپسی کی وجہ
یہ نوجوان تیرہ سال کی عمر میں گھر سے کمانے کیلئے نکلا مگر لا پتہ ہوگیا، اسکے گھر والوں نے اسے مردہ سمجھ لیا تھا۔
مالدہ: مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے کالیاچک تھانے کے تحت نوادا جادو پور گاؤں کا ایک 13 سالہ لڑکا روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلا اور پھر 35 سال تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اہل خانہ نے سمجھا لیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن گذشتہ سنیچر کی رات اچانک وہی نوجوان اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ ان کی واپسی کی خبر ملتے ہی رات سے ہی لوگوں کی بھیڑ امڈ پڑی۔
وہ کیسے لاپتہ ہوا
اس شخص کا نام زاہد شیخ ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس لیے زاہد شیخ نے 13 سال کی عمر میں روزی روٹی کمانے کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ وہ مزدوری کرنے کے لیے پنجاب گیا۔ لیکن ایک دن وہاں کام کرتے وقت وہ سب سے بچھڑ گیا۔ کافی تلاش کے باوجود وہ نہیں مل سکا۔ ایک موقعے پر اس کے والدین نے بھی امید چھوڑ دیا۔ سالہا سال کی اس کی تلاش کے بعد گھر والوں نے تسلیم کر لیا کہ نوجوان اب زندہ نہیں رہا۔
وہ اتنے برسوں تک کہاں تھا؟
گھر واپس آنے کے بعد اس نے وضاحت کی کہ وہ پنجاب میں کام کے دوران ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے اسے اسپتال میں پہنچا دیا جہاں وہ تقریباً ایک سال تک بے ہوش رہا۔ ڈیڑھ سال کے بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا لیکن وہ گھر واپس آنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس وقت ایک رحم دل شخص اسے پناہ دی۔
آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے اس شخص کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال بعد وہ وہاں سے غازی آباد دہلی چلا گیا۔ وہ وہاں کام کرنے لگا۔ اس نے غازی آباد میں نئی زندگی بسائی۔ اس نے وہاں ایک لڑکی سے شادی کی اور غازی آباد میں اپنا خاندان بسا لیا۔ ان کے سات بچے ہوئے جن میں سے دو کی شادی بھی ہو گئی ہے۔
وہ گھر کیوں واپس آیا؟
زاہد کا کہنا ہے کہ "بچے میرا گھر دیکھنے کی ضد کرتے تھے، وہ گھر میں سبھی سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ گھر لوٹ آیا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں یہاں ایس آئی آر کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ایس آئی آر کا میری گھر واپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اترپردیش کے ہاپوڑ حلقے کا ووٹر ہوں، میرے باپ کا نام بھی سابقہ ووٹر لسٹ میں ہے۔ میں کافی عرصے سے وہاں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ میں اب ہر سال گھر آؤں گا۔"
گاؤں والے کیا کہتے ہیں؟
زاہد کے بڑے بھائی محمد سلطان شیخ کا کہنا ہے کہ "میرے بھائی نے 35 سال گھر کے باہر گزارے، ہم نے اسے بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر بھی گئے، ہمیں وہ کہیں نہیں ملا، آخر کار وہ لوٹ آیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، اس نے ہمیں پہلے نہیں بتایا کہ وہ گھر آ رہا ہے، جب وہ آیا تو ہمیں شک ہوا کہ یہ زاہد ہے یا نہیں، لیکن اس کے جسم پر موجود خاص نشانات دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ یہ زاہد ہی ہے۔"
وہیں نوادہ جادو پور گاؤں کے رہنے والے عمر فاروق کا کہنا ہے کہ "زاہد 35-36 سال پہلے کام کے سلسلے میں یہاں سے نکلا تھا، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اچانک وہ لڑکا گھر لوٹ آیا ہے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد گھر والوں نے اس کی امید چھوڑ دی تھی۔
