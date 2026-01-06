مرزا پور میں کم عمری کی شادی؛ مندر میں نابالغ کی شادی ہو رہی تھی، ایک این جی او نے پولیس کی مدد سے اسے روک دیا
یہ تقریب چنار تھانہ کے مندر میں منعقد ہوئی۔ چائلڈ لائن، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ یونٹ، پولیس کے تعاون سے بچوں کی شادی کو روکا گیا۔
Published : January 6, 2026 at 9:59 AM IST
مرزا پور: چونڑ تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں کم عمری کی شادی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تاہم ایک رضاکار تنظیم نے مداخلت کی اور پولیس انتظامیہ کی مدد سے بچوں کی شادی کو رکوا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کی شادی 19 سالہ لڑکے سے ہو رہی تھی۔ نابالغ کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ تین دن تک وہاں رہے گی۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ سے بیان حلفی حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔
چنار پولس اسٹیشن کے انچارج وجے شنکر نے بتایا کہ آستھا مہیلا اور بال وکاس سنستھا کو بچپن کی شادی کی اطلاع ملی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ وارانسی کے بھیرو مندر میں 16 سالہ لڑکی کی شادی 19 سالہ لڑکے سے ہو رہی تھی۔ یہ معلومات تنظیم نے چائلڈ لائن، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ، CWC اور PRB پولیس کو بھی دی تھی۔ سب کے تعاون سے بچوں کی شادی کو روکا گیا۔
شادی کی تقریب مندر میں طے تھی
چنار پولیس اسٹیشن کے انچارج وجے شنکر کے مطابق بچپن کی شادی کے ملزم کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ لڑکی پڑھائی نہیں کر رہی تھی۔ چنانچہ اس کی شادی وارانسی کے ایک گاؤں کے لڑکے سے طے پائی۔ شادی کی تقریب ایک مندر میں طے تھی۔ شادی فی الحال روک دی گئی ہے۔ نابالغ کو سی ڈبلیو سی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
اہل خانہ سے بیان حلفی اور بیانات کا حصول
آستھا مہیلا اور بال وکاس سنستھا کے رکن رتن مشرا نے بتایا کہ چائلڈ لائن، انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ، سی ڈبلیو سی اور پولیس کی مدد سے شادی کو روک دیا گیا تھا۔ نابالغ کو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لڑکی تین دن تک وہاں رہے گی۔ اہل خانہ سے بیان حلفی اور بیانات حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔