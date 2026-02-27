جھاڑی میں نومولود زندہ برآمد، رونے کی آواز سن کر گاؤں والوں نے پولیس کو بلایا
مرزا پور کے چونڑ تھانہ علاقے میں ننوتی گاؤں کے باہر جھاڑیوں میں نومولود کو پھینک دیا گیا۔
مرزا پور: اترپردیش کے چونار تھانہ علاقہ کے ننوتی گاؤں کے باہر جھاڑیوں میں ایک نومولود بچہ ملا۔ رونے کی آواز سن کر گاؤں والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی اور ابتدائی جانچ کے بعد نومولود کو چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیا۔ چائلڈ کیئر ٹیم نے بچے کو اسپتال میں داخل کرایا، جہاں اس کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سماجی شرمندگی کے خوف سے نومولود کو پھینک دیا۔
یہ پورا واقعہ مرزا پور ضلع کے چونڑ تھانہ علاقے کے گاؤں ننوتی میں پیش آیا۔ معلومات کے مطابق نوزائیدہ بچہ جھاڑیوں میں رو رہا تھا۔ گاؤں والوں نے رونے کی آواز سنی تو قریب جا کر دیکھا کہ نوزائیدہ بچہ وہاں پڑا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں والے جمع ہوگئے اور کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بچے کو اپنی تحویل میں لے کر چائلڈ کیئر ٹیم کے حوالے کر دیا۔ چائلڈ کیئر نے فوری طور پر بچے کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا۔
سکتیش گڑھ چوکی کے انچارج راجیش کمار پانڈے کے مطابق، چونار پولیس اسٹیشن کے سکتیش گڑھ چوکی کے مطابق نینوتی گاؤں کے باہر ایک جھاڑی میں ایک نوزائیدہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ملا۔ گاؤں والوں سے اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ نومولود کو چائلڈ کیئر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نومولود بچے کو کس نے اور کیوں پھینکا اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔