اب ماں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت نہیں! لڑکی کی عجیب وغریب حرکت، موبائل ٹاور پر چڑھ گئی، دیکھیں ویڈیو

امر بہادر نے بتایا کہ منانے کے بعد نوعمر لڑکی کو بحفاظت نیچے لایا گیا۔ انہوں نے بتایا: اس کی ماں نے اسے ڈانٹا تھا۔

mirzapur girl climbs bsnl tower after being scolded by her mother Urdu News
مرزا پور میں ماں کی ڈانٹ پر نوعمر لڑکی موبائل ٹاور پر چڑھ گئی (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
مرزا پور، اترپردیش: ماں کی ڈانٹ سے ناراض ایک نوعمر لڑکی بی ایس این ایل کے موبائل ٹاور پر چڑھ گئی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے الارم بجایا اور مدد کے لیے پکارا۔ پولیس کو فوری اطلاع دی گئی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور اس لڑکی کو نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد لڑکی کو موبائل ٹاور سے بحفاظت نیچے لایا گیا۔ یہ واقعہ مرزا پور ضلع کے کچوا تھانہ علاقے میں پیش آیا۔

سی او صدر امر بہادر نے بتایا کہ منانے کے بعد نوعمر لڑکی کو بحفاظت نیچے لایا گیا۔ جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ ٹاور پر چڑھ گئی۔ سی او صدر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے حالات میں صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔ ٹاور سے بحفاظت نکالے جانے کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے راحت کی سانس لی۔

مرزا پور میں ماں کی ڈانٹ پر نوعمر لڑکی موبائل ٹاور پر چڑھ گئی (Video Credit Social Media)

اس بی ایس این ایل موبائل ٹاور پر چڑھی لڑکی

پولیس حکام نے بتایا کہ لڑکی کچوا آدرش نگر پنچایت میں بی ایس این ایل موبائل ٹاور پر چڑھی تھی۔ چونکہ ٹاور سڑک سے دور واقع تھا، اس لیے اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ جب کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے اسے دیکھا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ انہوں نے 112 پر کال کی۔ PRV پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لڑکی کو نیچے اترنے کا مشورہ دیا۔

نوجوان لڑکی نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی

کافی کوشش کے بعد لڑکی نیچے اتری۔ وجہ پوچھنے پر پولیس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے اسے صفائی کے لیے ڈانٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لڑکی نے یہ خطرناک قدم اٹھایا۔ فی الحال پولیس نے لڑکی کی کونسلنگ کرکے اسے اس کے اہل خانہ کے حوالے کردیا ہے۔ اس واقعہ کی پورے علاقے میں چرچا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ماں کی ڈانٹ سے نوجوان لڑکی نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

