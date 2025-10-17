اب ماں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت نہیں! لڑکی کی عجیب وغریب حرکت، موبائل ٹاور پر چڑھ گئی، دیکھیں ویڈیو
مرزا پور، اترپردیش: ماں کی ڈانٹ سے ناراض ایک نوعمر لڑکی بی ایس این ایل کے موبائل ٹاور پر چڑھ گئی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے الارم بجایا اور مدد کے لیے پکارا۔ پولیس کو فوری اطلاع دی گئی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور اس لڑکی کو نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد لڑکی کو موبائل ٹاور سے بحفاظت نیچے لایا گیا۔ یہ واقعہ مرزا پور ضلع کے کچوا تھانہ علاقے میں پیش آیا۔
سی او صدر امر بہادر نے بتایا کہ منانے کے بعد نوعمر لڑکی کو بحفاظت نیچے لایا گیا۔ جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ ٹاور پر چڑھ گئی۔ سی او صدر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے حالات میں صبر و تحمل سے کام لیں تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔ ٹاور سے بحفاظت نکالے جانے کے بعد لڑکی کے اہل خانہ نے راحت کی سانس لی۔
اس بی ایس این ایل موبائل ٹاور پر چڑھی لڑکی
پولیس حکام نے بتایا کہ لڑکی کچوا آدرش نگر پنچایت میں بی ایس این ایل موبائل ٹاور پر چڑھی تھی۔ چونکہ ٹاور سڑک سے دور واقع تھا، اس لیے اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ جب کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے اسے دیکھا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ انہوں نے 112 پر کال کی۔ PRV پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لڑکی کو نیچے اترنے کا مشورہ دیا۔
نوجوان لڑکی نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی
کافی کوشش کے بعد لڑکی نیچے اتری۔ وجہ پوچھنے پر پولیس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے اسے صفائی کے لیے ڈانٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لڑکی نے یہ خطرناک قدم اٹھایا۔ فی الحال پولیس نے لڑکی کی کونسلنگ کرکے اسے اس کے اہل خانہ کے حوالے کردیا ہے۔ اس واقعہ کی پورے علاقے میں چرچا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ماں کی ڈانٹ سے نوجوان لڑکی نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔