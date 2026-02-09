پڑوسی نے کھیلتی 6 سالہ بچی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر بے دردی سے قتل کر دیا
دربھنگہ میں 6 سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملزمان نے لڑکی کو کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا۔
Published : February 9, 2026 at 12:33 PM IST
دربھنگہ: بہار کے دربھنگہ ضلع کے یونیورسٹی تھانہ علاقے میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پٹوا پوکھرا کے قریب کل رات 6 سالہ بچی کی عصمت دری اور قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ سے مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق لڑکی شام کے وقت ایک تالاب کے قریب دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ کھیلنے والی دوسری لڑکیوں نے بتایا کہ ایک شخص اسے زبردستی گھسیٹ کر ایک تاریک علاقے میں لے گیا۔ گھر والوں نے بہت تلاش کیا لیکن لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ رات گئے علاقے میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن کر لڑکی کے ماموں اسے ڈھونڈنے گئے تو اسے خون میں لت پت پڑی ملی۔ قریبی دیوار پر خون کے دھبے بھی نظر آئے جو قتل کی تصدیق کرتے ہیں۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی یونیورسٹی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور متاثرہ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے بیانات کی بنیاد پر ملزم کی شناخت کی گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لڑکی کے خون آلود کپڑے بھی قبضے میں لے لیے گئے۔
کل دیر رات ایس ایس پی کی طرف سے صورتحال کی وضاحت کے بعد مقامی لوگ پرسکون ہو گئے، لیکن اتوار کی صبح مشتعل ہجوم نے دربھنگہ-لہریاسرائے روڈ کو بلاک کر دیا۔ مظاہرین نے ملزمان کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی متعدد ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچی اور حالات کو پرامن کرنے کی کوشش کی۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اضافی دستے بھی تعینات کیے گئے تھے۔
اہل خانہ نے الزام لگایا کہ لڑکی کی عصمت دری کی گئی اور پھر قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ وہ پورے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے تفتیش جاری ہے۔
لڑکی کے ماموں
لڑکی کے ماموں کے مطابق رات علاقے میں کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں سنی اور باہر نکل کر لڑکی کو خون میں لت پت پڑی ہوئی دیکھا۔ میں نے چیخ کر لوگوں کو بلایا اور دیکھا کہ قریب کی دیوار پر بہت خون تھا اور لڑکی مر چکی تھی۔
دربھنگہ کے ایس ایس پی جگوناتھ ریڈی رات دیر گئے جائے وقوعہ پر پہنچے اور حالات پر قابو پانے کے بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایم سی ایچ بھیج دیا۔ انہوں نے ایف ایس ایل ٹیم کو بلایا اور انہیں جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایت کی۔ ٹیم رات بھر تفتیش کرتی رہی۔ ایس ایس پی نے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ مجرم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
گوناتھ ریڈی، ایس ایس پی، دربھنگہ نے بتایا کہ مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لواحقین کا الزام ہے کہ لاش کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، قتل کیا گیا اور پھر پھینک دیا گیا۔ ایف ایس ایل ٹیم بھی تفتیش کر رہی ہے۔ تحقیقات کے بعد کارروائی کی جائے گی۔