نابالغ نے باتھ روم میں بچے کو دیا جنم، نوزائیدہ کو نالے میں پھینک دیا، پیٹ میں درد کی شکایت پر گئی تھی ہسپتال
Published : November 20, 2025 at 6:04 PM IST
مہاراج گنج (اتر پردیش): ریاست کے مہاراجگنج ضلع اسپتال میں بدھ کو ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ معمول کے علاج کے لیے آنے والی نوعمر لڑکی نے باتھ روم میں بچے کو جنم دیا۔ صورت حال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب نومولود کو نالے میں پھینک کر دفنانے کی کوشش کی گئی لیکن صفائی کے ایک کارکن نے بروقت نوٹس لیتے ہوئے اس کی جان بچائی۔ صدر کوتوال نربھے سنگھ نے کہا کہ شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔
سی ایم ایس ڈاکٹر اے کے دویدی نے بتایا کہ نوزائیدہ طبی نگرانی میں ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے، جو اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
صفائی کارکن کے مطابق، کوٹھی بار تھانہ علاقے کی ایک نوعمر لڑکی پیٹ میں درد کی شکایت لے کر ضلع اسپتال آئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر اسے داخل کرایا گیا۔ داخلے کے کچھ دیر بعد، لڑکی باتھ روم گئی، جہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔
اس کے بعد نومولود کو کپڑے میں لپیٹ کر اسپتال کے باہر ایک نالے میں پھینک دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک خاتون نے نومولود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسی دوران ہسپتال کے ایک کلینر نے نومولود کو نالے میں دیکھا۔ اس نے فوری طور پر خاتون کو روکا، نومولود کو بچایا اور ہسپتال کے عملے کو اطلاع دی۔
واقعے کے بعد اسپتال کے احاطے میں افراتفری مچ گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نومولود کو وارڈ میں داخل کرایا، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے۔