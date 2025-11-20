ETV Bharat / state

نابالغ نے باتھ روم میں بچے کو دیا جنم، نوزائیدہ کو نالے میں پھینک دیا، پیٹ میں درد کی شکایت پر گئی تھی ہسپتال

سی ایم ایس ڈاکٹر اے کے دویدی نے بتایا کہ نوزائیدہ طبی نگرانی میں ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔

نابالغ نے باتھ روم میں بچے کو دیا جنم، نوزائیدہ کو نالے میں پھینک دیا، پیٹ میں درد کی شکایت پر گئی تھی ہسپتال
نابالغ نے باتھ روم میں بچے کو دیا جنم، نوزائیدہ کو نالے میں پھینک دیا، پیٹ میں درد کی شکایت پر گئی تھی ہسپتال (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 20, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

مہاراج گنج (اتر پردیش): ریاست کے مہاراجگنج ضلع اسپتال میں بدھ کو ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ معمول کے علاج کے لیے آنے والی نوعمر لڑکی نے باتھ روم میں بچے کو جنم دیا۔ صورت حال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب نومولود کو نالے میں پھینک کر دفنانے کی کوشش کی گئی لیکن صفائی کے ایک کارکن نے بروقت نوٹس لیتے ہوئے اس کی جان بچائی۔ صدر کوتوال نربھے سنگھ نے کہا کہ شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔

سی ایم ایس ڈاکٹر اے کے دویدی نے بتایا کہ نوزائیدہ طبی نگرانی میں ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کو واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے، جو اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

صفائی کارکن کے مطابق، کوٹھی بار تھانہ علاقے کی ایک نوعمر لڑکی پیٹ میں درد کی شکایت لے کر ضلع اسپتال آئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر اسے داخل کرایا گیا۔ داخلے کے کچھ دیر بعد، لڑکی باتھ روم گئی، جہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔

اس کے بعد نومولود کو کپڑے میں لپیٹ کر اسپتال کے باہر ایک نالے میں پھینک دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک خاتون نے نومولود کو چھپانے کی کوشش کی۔ اسی دوران ہسپتال کے ایک کلینر نے نومولود کو نالے میں دیکھا۔ اس نے فوری طور پر خاتون کو روکا، نومولود کو بچایا اور ہسپتال کے عملے کو اطلاع دی۔

واقعے کے بعد اسپتال کے احاطے میں افراتفری مچ گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے نومولود کو وارڈ میں داخل کرایا، جہاں اس کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

درندگی: آئس کریم فروش نے دس سالہ بچے کو لالچ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم گرفتار

بدایوں میں سائی مندر کے پجاری کے قتل کا معمہ حل، ناجائز تعلقات کے سبب رشتہ داروں پر قتل کا الزام

روہتک میں خوفناک قتل: بہن کو پانچ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا، محبت کی شادی پر ناراض بھائی نے دوستوں کی مدد سے واردات کو انجام دے دیا

TAGGED:

MINOR GAVE BIRTH TO BABY
MINOR THREW NEWBORN INTO DRAIN
STOMACH PAIN
MAHARAJGANJ CRIME NEWS
UNMARRIED MOTHER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.