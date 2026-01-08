لکھنؤ میں عصمت دری کے بعد نابالغ لڑکی کی خودکشی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا
متاثرہ نے خودکشی نوٹ میں ملزم کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا جس کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
Published : January 8, 2026 at 10:45 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی لکھنو پولیس نے بدھ کے روز تھانہ پاڑہ علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ عصمت دری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ نے زیادتی کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ پولیس نے ایک خودکشی نوٹ بھی برآمد کیا جس میں متاثرہ نے عصمت دری کا الزام ملزم پر لگایا تھا۔
پارہ پولیس اسٹیشن کے انچارج سریش سنگھ کے مطابق یکم جنوری کو متاثرہ کے خاندان نے پارہ پولیس اسٹیشن کو رپورٹ کیا، جس میں بتایا گیا کہ نابالغ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ معاملے میں ایک خودکشی نوٹ ملا ہے۔ اس میں متاثرہ نے ہردوئی کے رہنے والے شیام سنگھ پر عصمت دری کا الزام لگایا۔ اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کے بارے میں لکھا۔
اہل خانہ کی شکایت پر لکھنؤ کے پارہ پولیس اسٹیشن میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ لکھنؤ پولس کمشنریٹ کی ہدایت پر ملزم کی تلاش کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس نے ملزم کو 7 جنوری کو گرفتار کیا تھا۔
اسٹیشن انچارج سریش سنگھ نے بتایا کہ ملزم متوفی خاتون کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ متاثرہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لکھنؤ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس نے گھر میں رہتے ہوئے نابالغ کی عصمت دری کی۔ ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔