برہان پور میں انسٹاگرام دوست کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد مانع حمل گولیوں سے کمسن کی موت
سوشل میڈیا پر دوستی، ہوٹل میں ریپ اور پھر موت، حاملہ ہونے پر نابالغ کو اسقاط حمل کی دوا دی گئی۔
Published : April 11, 2026 at 3:22 PM IST
برہان پور، مدھیہ پردیش: مدھیہ پردیش کے برہان پور میں مانع حمل گولیوں کی وجہ سے ایک نابالغ لڑکی کی موت کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ نابالغ لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسٹاگرام پر اس کی دوستی اس کی موت کا باعث کیسے بنے گی۔ پولیس کے مطابق نابالغ لڑکی کی حال ہی میں مومن پورہ کے ایک 25 سالہ نوجوان سے دوستی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس شخص نے غیر ارادی طور پر اسے مانع حمل گولیاں کھلا دیں جس سے اس کی صحت بگڑ گئی اور وہ دوران علاج دم توڑ گئی۔
پیٹ میں ناقابل برداشت درد محسوس ہونے پر اہل خانہ اسے اسپتال لے گئے
گنپتی پولیس اسٹیشن کے مطابق، نابالغ لڑکی کے حاملہ ہونے اور پیٹ میں ناقابل برداشت درد کی شکایت کے بعد، اس کے اہل خانہ نے اسے ضلع اسپتال میں داخل کرایا۔ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اور علاج کے دوران اس کی موت ہوگئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا اور کھنڈوا جیل بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان نے انسٹاگرام کے ذریعے نابالغ کو محبت کا لالچ دیا اور اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا رہا، اس دوران وہ حاملہ ہوگئی۔
ڈیڑھ ماہ قبل استوار کیے تھے ایک ہوٹل میں جنسی تعلقات
گنپتی پولیس اسٹیشن کے انچارج گنیش مہالے کے مطابق، "تقریبا ڈیڑھ ماہ قبل نوجوان نابالغ کو تپتی پل کے قریب واقع تاج ہوٹل لے گیا، جہاں اس نے اس کی عصمت دری کی، اس دوران لڑکی حاملہ ہوگئی، اس کے بعد نوجوان نے اسے گولیاں دے کر اسقاط حمل کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی موت ہوگئی۔ اس معاملے کو گپتی پولس نے اسپتال منتقل کیا تھا اور پولیس نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے اسپتال منتقل کر دی تھی۔" ملزم مومن پورہ کے رہائشی گنیش چودھری کو مختلف جرائم میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا، پولیس ہوٹل چلانے والے کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔
سماجی کارکن کا نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ
اس واقعے کے حوالے سے سماجی کارکن اوم آزاد کا کہنا تھا کہ "17 سالہ لڑکی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جان کی بازی ہار گئی۔" ملزم نے انسٹاگرام کے ذریعے نابالغ سے رابطہ قائم کیا، اسے اپنے جال میں پھنسایا، اور پھر اس کا استحصال کیا۔ بتایا گیا ہے کہ تپتی کے تاج ہوٹل میں لڑکی کی عصمت دری کی گئی۔ ہمیں امید تھی کہ بچی بچ جائے گی لیکن بدقسمتی سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ملزمان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نابالغوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں اور مظالم کب تک جاری رہیں گے؟
اوم آزاد نے کہا، "ہم تین دن سے اس پورے واقعے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب لڑکی کی موت کے بعد متاثرہ خاندان گہرے صدمے میں ہے۔ خاندان ناقابل تسلی اور ناقابل تسلی ہے۔ اس واقعے نے عوام کو صدمہ اور غصہ میں ڈالا ہے۔"