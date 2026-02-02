14 سالہ نابالغ بیٹی کی باپ نےعصمت دری کی، بیوی کا قتل کرنے پر ملزم باپ گرفتار
چترکوٹ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ارون کمار سنگھ نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔
Published : February 2, 2026 at 9:23 AM IST
چترکوٹ: اترپردیش کے شہر کے کوتوالی علاقے کے ایک گاؤں میں 14 سالہ بیٹی کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نابالغ بیٹی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ الزام ہے کہ باپ نے اپنی جرم کو چھپانے کے لیے بیوی کو قتل کر دیا۔
چترکوٹ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ ارون کمار سنگھ نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ باپ پر اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے۔ بیٹی کی عمر تقریباً 14 سال ہے۔ الزام ہے کہ والد نے اس کی عصمت دری کی۔
انہوں نے کہا کہ پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران نابالغ لڑکی نے الزام لگایا کہ اس کے والد نے تقریباً ڈھائی سال قبل اس کے ساتھ ایسی ہی حرکتیں کی تھیں۔ الزام ہے کہ ملزم نے مزاحمت کرنے پر بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خاتون کے والدین نے مقدمہ درج کرایا۔ اس وقت خوفزدہ نابالغ نے واقعہ کا انکشاف نہیں کیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس بار ملزم ڈھائی سال بعد چند روز قبل جیل سے رہا ہوا تھا۔ ایک رشتہ دار بچوں کی پرورش کر رہا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ملزم انہیں پڑھائی کے بہانے لے گیا تھا۔
مزید پڑھیں: چار نابالغ لڑکیوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی، پولیس کے پہنچنے سے پہلے لاشیں جلا دیں، کیا تھا راز؟
انہوں نے بتایا کہ اس دوران ملزمان نے دونوں بچوں کو کھانے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی نابالغ بیٹی کی عصمت دری کی۔ نابالغ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسے گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔