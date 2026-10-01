نابالغ بچے کے نفقہ کی ذمہ داری صرف باپ پر نہیں، کمانے والی ماں بھی حصہ دار: الہ آباد ہائیکورٹ کا فیصلہ
جسٹس لکشمی کانت شکلا نے خاتون اور اسکے دو نابالغ بچوں کی طرف سے دائر نظرثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا۔
Published : October 1, 2026 at 10:51 PM IST
پریاگراج: الہ آباد ہائیکورٹ نے ایک فیصلے میں واضح کیا ہے کہ نابالغ بچے کے نفقہ (مینٹیننس) اور پرورش کی تمام تر مالی ذمہ داری صرف باپ پر عائد نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عام طور پر دونوں والدین کو اپنی اپنی آمدنی اور مالی صلاحیت کے مطابق بچوں کے اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہیے۔
جسٹس لکشمی کانت شکلا نے ایک خاتون اور اس کے دو نابالغ بچوں کی طرف سے دائر نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ مشاہدہ کیا۔ درخواست میں فیملی کورٹ (جونپور) کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جس میں شوہر کو دونوں بچوں کے لیے 1,500 روپے ماہانہ نفقہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جبکہ بیوی کے لیے نفقہ کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا تھا۔
شوہر اسکول میں انسٹرکٹر ہیں اور اس کی تنخواہ تقریباً 9 ہزار روپئے ہے۔ وہیں بیوی پرائیویٹ کوچنگ ٹیوشن کے ذریعہ معقول آمدنی حاصل کرتی ہیں۔ عدالت نے ضابطہ فوجداری (سی آر پی سی) کی دفعہ 125 کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ نابالغ بچے کے نفقہ کی درخواست ماں یا باپ میں سے کسی کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اسے صرف باپ کی ذمہ داری نہیں سمجھا جا سکتا۔
نفقہ کا تعین کرتے وقت دونوں والدین کی مالی حیثیت اور ادا کرنے کی صلاحیت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ماں کی آمدنی شوہر سے زیادہ ہے تو وہ بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سے پوری طرح بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ ہائیکورٹ نے واضح کیا کہ بچے کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، صرف اس بات سے یہ طے نہیں ہوتا کہ تمام تر مالی بوجھ دوسرے یا اسی سرپرست پر ڈال دیا جائے۔
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عدالت نے فیملی کورٹ کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیتے ہوئے بیوی کی درخواست کو خارج کر دیا۔