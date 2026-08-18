وزیر نے دیویندر ناتھ مہتو کو جوس پلایا، سی جی ایل امتحانات کی منسوخی کے اعلان پر بھوک ہڑتالی حبیبہ جذباتی ہوگئیں
حکومت کے دو وزراء نے رانچی کے صدر اسپتال پہنچ کر احتجاجی طلبہ کی بھوک ہڑتال ختم کی۔
Published : August 18, 2026 at 9:52 AM IST
رانچی، جھارکھنڈ: ہیمنت کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا کر احتجاج کرنے والے طلبہ کے تقریباً تمام مطالبات حکومت کی طرف سے تسلیم کر لیے گئے، جس کے بعد وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ اور عرفان انصاری اور ایم ایل اے جے رام مہتو آدھی رات کے بعد صدر اسپتال پہنچے۔ وہاں انہوں نے آئی سی یو (ICU) وارڈ میں زیرِ علاج بھوک ہڑتالی دیویندر ناتھ مہتو، حبیبہ اور راہل کرانتی کاری کو جوس پلا کر ان کی بھوک ہڑتال ختم کروائی۔
رانچی صدر اسپتال کے ICU-HDU وارڈ میں 15 دنوں کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے حبیبہ داخل ہیں۔ جھارکھنڈ حکومت کی جانب سے طلبہ کے مطالبات تسلیم کیے جانے کی خبر جب حبیبہ نے سوشل میڈیا پر دیکھی، تو ان کے آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ اپنے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ بنائی گئی ایک ویڈیو میں حبیبہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کلپنگ کے ذریعے ریاست کے عوام، خاص طور پر احتجاج کرنے والے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ ایک اور خاص بات شیئر کی، جو کہ انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی ہے۔
झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा को लेकर हमने हमेशा कड़े निर्णय लिए हैं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 17, 2026
JPSC JSSC एवं अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधुओं से बातचीत... pic.twitter.com/ucVKtZfnyu
ماں نے کہا تھا لڑائی کو جیت کر ہی گھر آنا
حبیبہ ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ ان کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ اس لڑائی کو جیت کر ہی گھر آنا۔ بوکارو کے کسمار کی رہنے والی حبیبہ کہتی ہیں کہ عام طور پر مائیں ایسا نہیں کہتیں، لیکن ان کی ماں نے ایسا ہی کہا۔ آج جب حکومت نے جے پی ایس سی (JPSC) کے ساتھ ساتھ جے ایس ایس سی - سی جی ایل (JSSC-CGL) کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، تو انہیں لگا کہ اب وہ لڑائی جیت کر ہی گھر لوٹیں گی۔