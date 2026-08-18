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وزیر نے دیویندر ناتھ مہتو کو جوس پلایا، سی جی ایل امتحانات کی منسوخی کے اعلان پر بھوک ہڑتالی حبیبہ جذباتی ہوگئیں

حکومت کے دو وزراء نے رانچی کے صدر اسپتال پہنچ کر احتجاجی طلبہ کی بھوک ہڑتال ختم کی۔

Ministers broke hunger strike of protesting students at Sadar Hospital in Ranchi Urdu News
سی ایم ہیمنت سورین دیگر وزراء کے ساتھ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2026 at 9:52 AM IST

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رانچی، جھارکھنڈ: ہیمنت کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا کر احتجاج کرنے والے طلبہ کے تقریباً تمام مطالبات حکومت کی طرف سے تسلیم کر لیے گئے، جس کے بعد وزیر دیپیکا پانڈے سنگھ اور عرفان انصاری اور ایم ایل اے جے رام مہتو آدھی رات کے بعد صدر اسپتال پہنچے۔ وہاں انہوں نے آئی سی یو (ICU) وارڈ میں زیرِ علاج بھوک ہڑتالی دیویندر ناتھ مہتو، حبیبہ اور راہل کرانتی کاری کو جوس پلا کر ان کی بھوک ہڑتال ختم کروائی۔

رانچی صدر اسپتال کے ICU-HDU وارڈ میں 15 دنوں کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے حبیبہ داخل ہیں۔ جھارکھنڈ حکومت کی جانب سے طلبہ کے مطالبات تسلیم کیے جانے کی خبر جب حبیبہ نے سوشل میڈیا پر دیکھی، تو ان کے آنسو بے اختیار نکل پڑے۔ اپنے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ بنائی گئی ایک ویڈیو میں حبیبہ خود کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ انہوں نے ویڈیو کلپنگ کے ذریعے ریاست کے عوام، خاص طور پر احتجاج کرنے والے طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ ایک اور خاص بات شیئر کی، جو کہ انتہائی جذباتی اور دل کو چھو لینے والی ہے۔

ماں نے کہا تھا لڑائی کو جیت کر ہی گھر آنا

حبیبہ ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ ان کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ اس لڑائی کو جیت کر ہی گھر آنا۔ بوکارو کے کسمار کی رہنے والی حبیبہ کہتی ہیں کہ عام طور پر مائیں ایسا نہیں کہتیں، لیکن ان کی ماں نے ایسا ہی کہا۔ آج جب حکومت نے جے پی ایس سی (JPSC) کے ساتھ ساتھ جے ایس ایس سی - سی جی ایل (JSSC-CGL) کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، تو انہیں لگا کہ اب وہ لڑائی جیت کر ہی گھر لوٹیں گی۔

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