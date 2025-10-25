آسام ریلوے ٹریک بم دھماکے میں ملوث عسکریت پسند انکاؤنٹر میں ہلاک
عسکریت پسند گروپ کے نادانگیری پہاڑیوں میں چھپے ہونے کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا، اس دوران پولیس انکاونٹر میں ایک ماؤنواز ہلاک ہوگیا۔
Published : October 25, 2025 at 3:24 PM IST
کوکراجھار: آسام کے شنگماری گاؤں کے قریب کوکراجھار اور سالیکاتی ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان ریلوے ٹریک پر 23 اکتوبر کو آئی ای ڈی دھماکے میں ملوث ایک شدت پسند کو ہفتہ کی صبح پولیس کے ساتھ تصادم میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
اس سلسلہ میں تفصیلات بتاتے ہوئے کوکراجھار کے پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) پشپراج سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو جمعہ کی رات دیر گئے خفیہ اطلاع ملی کہ 10 بھاری ہتھیاروں سے لیس عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے نادانگیری پہاڑیوں میں، سالیکاٹی پولس چوکی کی حدود کے تحت، مذموم سرگرمیوں کو انجام دینے کے ارادے سے کیمپ لگا رکھا ہے۔ اس کی بنیاد پر اے ایس پی نبنیتا شرما اور ایک ڈی ایس پی کی قیادت میں ایک ٹیم کو آپریشن کے لیے علاقے میں روانہ کیا گیا۔
ہفتہ کی صبح تقریباً 6 بجے جب ٹیم آپریشن کے بیچ میں تھی، عسکریت پسندوں کے گروپ نے ان پر گولی چلا دی۔ کچھ دیر تک فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک شدید زخمی شخص کو فوری طور پر کوکراجھار روپناتھ سول اسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران دو دستی بم اور دو 7.65 ایم ایم پستول برآمد ہوئے۔ اس دوران گہامور گاؤں، کچوگاؤں کے ایپل مرمو کی تفصیلات کے ساتھ ایک ووٹر کارڈ، اور ایک اے ٹی ایم کارڈ جس میں روہت مرمو (40) کا نام ہے جس میں جھارکھنڈ کا پتہ تھا، اس مقام پر ایک کمبل میں لپٹا ہوا پایا گیا۔
سنگھ نے کہا کہ الٹراس پچھلے اکتوبر میں جھارکھنڈ میں ایک ریلوے لائن پر بم دھماکے کے بعد آسام فرار ہو گئے تھے۔ جنگجو کو جھارکھنڈ میں روہت مرمو اور کوکراجھار کے کچوگاؤں پولیس اسٹیشن کے تحت گرہامور میں ایپل مرمو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ آسام اور جھارکھنڈ دونوں میں رہتے ہوئے تخریبی سرگرمیاں انجام دے رہا تھا۔ اس سے قبل ایپل مرمو آسام میں قبائلی عسکریت پسند تنظیم ناسلا کا رکن تھا۔ جب ناسلا نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ جھارکھنڈ فرار ہوگیا اور ناسلا کے کچھ کارکنوں کو جوڑ کر ایک گینگ بنالی اور اس کا کمانڈر بن گیا۔ بعد میں اس نے ماؤنوازوں سے روابط قائم کر لیے۔
یہ بھی پڑھیں: بی جے پی آسام کا مسلمانوں کے خلاف متنازعہ ویڈیو پر سپریم کورٹ کا نوٹس
ایس پی نے یہ بھی بتایا کہ جھارکھنڈ کی ایک پولیس ٹیم نے حال ہی میں روہت مرمو کی تلاش میں آسام میں چھاپہ مارا تھا جو کہ 2015 سے جھارکھنڈ میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور اس سے پہلے کے بم دھماکوں کے معاملات سے تعلق تھا۔ سنگھ نے تصدیق کی کہ تمام ثبوتوں کی بنیاد پر وہ 23 اکتوبر کو ریلوے لائن دھماکے میں ملوث تھا۔