تمل ناڈو میں بہار کے تارکین وطن مزدور کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا، ملزمین کی تلاش جاری
مزدور راجیش اپنے شمالی ہندوستانی دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے جب ان کے درمیان تنازعہ ہوگیا۔
Published : June 20, 2026 at 3:54 PM IST
تھوتھکوڈی: بہار سے تعلق رکھنے والے ایک مہاجر مزدور جو روزی روٹی کی تلاش میں تمل ناڈو آیا تھا، کو کچھ مشتبہ افراد نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا۔ متاثرہ راجیش، تھوتھکوڈی میں کار بنانے والی کمپنی ونفاسٹ میں کام کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق شراب کی دکان پر شراب پیتے ہوئے اس کا شمالی ہندوستان کے ساتھی کارکنوں سے جھگڑا ہوگیا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ ملزمان نے نوجوان کو لکڑی کے ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کر دیا۔
ونفاسٹ ایک ویتنامی کار ساز کمپنی، تھوتھکوڈی میں ایک پروڈکشن پلانٹ چلاتی ہے۔ یہ سہولت اوٹاپیدارم کے قریب سلناتھم گاؤں میں سپکاٹ کمپلیکس کے اندر واقع ہے۔ 16.50 لاکھ روپئے سے 24.50 لاکھ روپئے کے درمیان کی کاریں یہاں تیار کی جاتی ہیں، اور پلانٹ میں مختلف ممالک اور ریاستوں کے لوگ ملازمت کرتے ہیں۔
شمالی ہندوستانی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اس علاقے میں رہتی ہے اور کام کرتی ہے۔ ان میں سے ایک بہار کا رہنے والا راجیش تھا، جو ونفاسٹ میں ٹھیکے پر کام کرتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 19 جون کی رات راجیش تھوتھکوڈی ضلع کلکٹر کے دفتر کے قریب تھرڈ میل علاقے میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) کے گودام کے سامنے واقع ایک سرکاری شراب کی دکان پر گیا۔ وہاں اس کی ملاقات بہار کے تین اور آدمیوں سے ہوئی اور ان کے ساتھ دکان کے باہر بیٹھ کر شراب پی۔
جب چاروں شراب پی رہے تھے مبینہ طور پر ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی۔ اس کے بعد تینوں نے راجیش کو لکڑی کے ڈنڈے سے بے دردی سے پیٹا اور موقع سے فرار ہوگئے۔
آج صبح بہار کے ایک مزدور کی لاش شراب کی دکان کے پاس سے ملی۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر تھین باگام پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، راجیش کی لاش کو برآمد کیا، اور پوسٹ مارٹم کے لیے تھوتھکوڈی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا۔
جس کے بعد جائے وقوعہ کی تلاش کے لیے سونگھنے والے کتے کو لایا گیا۔ مزید برآں، پولیس نے ان مجرموں کی تلاش شروع کر دی ہے جو قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے راجیش کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔
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