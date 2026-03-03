وزارت داخلہ نے بنگال میں سی اے اے کے تحت شہریت دینے کے لیے مزید دو بااختیار کمیٹیاں تشکیل دے دیں
اس کمیٹی میں مغربی بنگال کے پوسٹ ماسٹر جنرل یا ان کے ذریعہ نامزد کردہ پوسٹل افسر شامل ہوں گے۔
Published : March 3, 2026 at 2:14 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال میں شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کے تحت ہندوستانی شہریت کے لیے درخواستوں پر کارروائی کرنے کے لیے ایک بااختیار کمیٹی کو بحال کرنے کے چند دن بعد، وزارت داخلہ نے مزید دو کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کے پاس پہلے ہی ایسی دو کمیٹیاں ہیں لیکن دو اضافی کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ بڑی تعداد میں موصول ہونے والی درخواستوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کمیٹیوں کی سربراہی حکومت ہند کے ڈپٹی سکریٹری یا اس سے اوپر کے عہدے کے ایک افسر کے ذریعہ کی جائے گی، جسے ہندوستان کے رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کمشنر کے ذریعہ نامزد کیا گیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ذریعے حاصل کردہ ایک سرکاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے، "ضابطہ 11 اے کے ذیلی قاعدہ (1) اور شہریت کے قواعد، 2009 کے قاعدہ 13 اے کے مقاصد کے لیے، ریاست مغربی بنگال کے لیے دو بااختیار کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں، جن کی سربراہی ایک ایسے افسر کی سربراہی میں کی گئی ہے جو حکومت ہند کے ڈپٹی سکریٹری کے درجے سے کم نہیں ہے، ہندوستانی کمشنر کے ذریعے رینکنسسٹریٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوں گے۔"
یہ پیش رفت وزارت داخلہ کی جانب سے موجودہ بااختیار کمیٹی کو بحال کرنے کے چند دن بعد ہوئی ہے۔ اس کی بحالی کے بعد، موجودہ بااختیار کمیٹی اب مغربی بنگال کے مردم شماری آپریشن ڈائریکٹوریٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جنرل کی سربراہی میں ہے۔ اس سے قبل، مردم شماری آپریشنز کے ڈائریکٹر بااختیار کمیٹی کے سربراہ تھے۔
دو نئی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ ہندوستانی شہریت کے لیے بڑی تعداد میں درخواستوں کی وجہ سے کیا گیا۔ ایک سینئر اہلکار نے کہا، "یہ دو پینل اضافی ہوں گے کیونکہ مغربی بنگال میں پہلے سے ہی ایک ایسی کمیٹی موجود ہے۔ تاہم، درخواستوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے، دو مزید پینل بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔"
پیر کی رات جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں مغربی بنگال کے پوسٹ ماسٹر جنرل کے ذریعہ نامزد کردہ ایک پوسٹل افسر بھی شامل ہوگا، جس کا کم از کم حکومت ہند کے انڈر سکریٹری کے عہدے کا ہونا ضروری ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ دو مدعو ارکان ہوں گے، جن میں مغربی بنگال حکومت کے پرنسپل سکریٹری (ہوم) یا ایڈیشنل چیف سکریٹری (ہوم) کے دفتر کا ایک نمائندہ اور ریلویز کے دائرہ اختیار والے ڈویژنل ریلوے مینیجر کا ایک نمائندہ شامل ہوگا۔
یہ بات قابل غور ہے کہ مرکزی حکومت نے 11 مارچ 2024 کو جاری کردہ قواعد کے گزٹ نوٹیفکیشن کے بعد شہریت (ترمیمی) ایکٹ، 2019 کو لاگو کیا ہے۔ حکومت کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے غیر دستاویزی غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے میں تیزی لانا ہے جو دسمبر 2013 سے پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔
